Continua il tour di successo di Vasco Rossi che mercoledì 22 giugno 2022, si esibirà a Bari, allo Stadio San Nicola. Tutto è pronto per la prossima data del rocker dopo aver infiammato Milano, Torino e la più recente Messina. Ecco, a seguire, tutte le informazioni sui biglietti, sulla scaletta del concerto e su come arrivare.

Vasco Rossi, Bari, 22 giugno 2022, biglietti

Sono ancora disponibili diversi tipi di biglietti per il concerto di Vasco Rossi a Bari, allo Stadio San Nicola. Dai 42,55 euro della Curca Sud non Numerata fino ai 69 del Prato e agli 86,25 del Prato Numerato. Clicca qui per maggior informazioni e per acquistare i biglietti.

Vasco Rossi, Bari, 22 giugno 2022, come arrivare

Ecco come arrivare allo Stadio San Nicola di Bari per il concerto di Vasco Rossi:

In autobus

Linea 20 – raggiunge lo stadio San Nicola di Bari dalla Stazione di Bari e dal casello dell’autostrada A14.

Nei giorni delle partite, l’AMTAB prevede un servizio speciale di navette per lo Stadio San Nicola dalla Stazione Centrale e dall’uscita dell’A14.

In treno

Dalla Stazione Centrale di Bari, prendere l’autobus linea 20, che la congiunge con lo Stadio San Nicola e il casello autostradale della A14.

In aereo

Dall’aeroporto Palese di Bari seguire le indicazioni per la statale in direzione Brindisi fino all`uscita Cassano-Bitritto, al bivio girare a destra.

Se si arriva in auto, uscire dall’Autostrada A14 a “Bari Nord/Bari Centro/Brindisi” e prendere la E55. Uscire a “Bari Centro/ Brindisi/ Lecce/ Taranto” e poi prendere l’uscita 10A “Bari Picone/ Via Bitritto/ Policlinico”. Prendere la SS271, girare a destra in Via Privata di Santa Fara e poi in Strada Torre Tresca. Infine prendere Strada Tresca.

Per i tifosi disabili è disponibile un parcheggio riservato in prossimità dell’ingresso n. 6, curva Nord.

Vasco Rossi, Bari, 22 giugno 2022, scaletta concerto

XI comandamento

L’uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore… aiuto

Muoviti!

La pioggia la domenica

Un senso

L’amore, l’amore

Interludio

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh già

Siamo qui

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Tofee

Sally

Anima fragile

Siamo solo noi

Vita spericolata

Canzone

Albachiara