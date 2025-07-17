Uomini e Donne, Martina De Ioannon torna a parlare di Gianmarco Steri: frecciatina velenosa

Una diretta Instagram apparentemente innocua si è trasformata in un caso mediatico. Martina De Iannon, ex tronista di Uomini e Donne, ha lanciato una frecciatina pungente al suo ex corteggiatore Gianmarco Steri, amatissimo protagonista del programma.

Il tutto è avvenuto durante una live social insieme al fidanzato Ciro Solimeno, scelta finale del suo percorso televisivo. Ma cosa ha detto esattamente Martina? E perché il suo commento ha scatenato un’ondata di reazioni così accese?

“Avete fatto diventare Brad Pitt chi non lo era”: la frase-miccia accende il dibattito

Il momento incriminato è arrivato nel corso di una diretta Instagram che avrebbe dovuto mostrare semplicemente l’affiatamento della coppia Martina-Ciro. Invece una frase, apparentemente detta con leggerezza, ha catturato l’attenzione di migliaia di follower.

“Ognuno ha i suoi gusti”, ha detto la giovane. “Io per esempio non condivido alcuni gusti vostri. Siete voi che avete fatto diventare Brad Pitt chi non era Brad Pitt“. Nessun nome, certo. Ma per pubblico non ci sono dubbi, il riferimento è a Gianmarco Steri, diventato tronista proprio dopo essere stato scartato da Martina nel corso del dating show.

Il web diviso: ironia o gelosia?

Come spesso accade nel mondo di Uomini e Donne, il pubblico si è immediatamente spaccato in due fazioni: da un lato i fan di Gianmarco, che hanno letto nelle parole di Martina una chiara espressione di gelosia mascherata; dall’altro chi difende De Iannon, sostenendo che abbia semplicemente espresso un’opinione personale con un pizzico di ironia.

Di certo c’è che la frase ha avuto un impatto virale. Condivisa da pagine fan, ripostata da influencer e commentata nei forum dedicati al programma, ormai la si può leggere ovunque nel favoloso mondo dell’internet. Il tutto mentre Gianmarco Steri continua a godere di una popolarità in forte ascesa, con migliaia di candidature di ragazze pronte a conoscerlo.

Al momento Gianmarco non ha replicato alla stoccata, mantenendo un profilo basso. Accanto a lui, però c’è Cristina Ferrara, nuova frequentazione nata lontano dalle telecamere. I fan si chiedono se sarà lei, infine, a intervenire per difendere il giovane e ristabilire l’equilibrio. La sua presenza costante ma silenziosa accanto a Steri sui social lascia aperta qualunque possibilità, anche se il tempo scorre…

Il passato televisivo di Martina

Martina De Ioannon non è certo nuova alle dinamiche televisive. Prima di arrivare a Uomini e Donne ha partecipato a Temptation Island 2024 in coppia con Raul Dumitras, come molti sapranno. Una storia intensa e finita male, che ha lasciato un segno nel suo percorso televisivo.

La scelta di Ciro Solimeno sembrava aver chiuso un cerchio nella sua vita sentimentale. Eppure il nome di Gianmarco continua a riaffiorare nei suoi discorsi (volontariamente o meno).