Uomini e Donne, Arcangelo fatto fuori dal trono over? Cosa succede

Uomini e Donne è attualmente in pausa estiva, ma i gossip sui personaggi che hanno animato l’ultima stagione televisiva non si placano. Al centro della scena i tronisti e le loro scelte, ma anche cavalieri e dame. Quest’ultimi negli ultimi anni sono diventati sempre più protagonisti e i loro profili social sono tra i più seguiti, in particolare in questo periodo dove la loro vita privata è continuamente sotto i riflettori. Le rivelazioni sulle loro vacanze e sulla possibilità che abbiano incontrato l’anima gemella sono determinanti per un loro ritorno in studio a Settembre, quando il daytime di Maria De Filippi tornerà regolarmente in onda.

E se alcune coppie nate al trono over si sono dette addio, tra queste Gloria e Guido, altre si stanno vivendo la loro estate speciale come Barbara De Santi e Ruggiero. Intanto i fans del format si chiedono chi tornerà nel parterre maschile e femminile della nuova edizione di Uomini e Donne. Il trono over brulica di diversi cavalieri e dame che sono pronti a darsi una nuova opportunità, certi di trovare l’anima gemella, ma anche di godere di maggiore visibilità.

Tra gli anta che la scorsa stagione ha fatto molto parlare di se c’è sicuramente Arcangelo, cavaliere discusso che ha corteggiato diverse dame, ma che non ha trovato la persona ideale in studio. Oggi Arcangelo è finito al centro del gossip a causa di alcune segnalazioni giunte all’esperto tv Lorenzo Pugnaloni. Il cavaliere potrebbe non tornare al trono over a settembre: ma perché sarebbe stato fatto fuori? L’indiscrezione sembra non lasciare dubbi e rivela alcuni dettagli del privato di Arcangelo.

Arcangelo ha trovato un nuovo amore? La segnalazione

Secondo quanto riferito da Pugnaloni, Arcangelo è stato avvistato presso un lago comasco insieme ad una donna: dallo scatto si vedono i due che passeggiano e il cavaliere che stringe il braccio alla donna dai capelli scuri. Non è nota l’identità della dama, ma a guardare bene l’immagine è facile dedurre che si tratta di un incontro affettuoso, e si percepisce della confidenza tra i due. Questo potrebbe pregiudicare il ritorno di Arcangelo a Uomini e Donne e una sua immediata esclusione.

Certo è che il cavaliere per il momento non ha rilasciato nessuna dichiarazione, ne ha commentato il gossip, che tuttavia ha allertato i tanti fans del trono over. Nelle prossime settimane Arcangelo dovrà chiarire la sua situazione sentimentale, anche se la redazione visti gli scatti potrebbe anche decidere d’ufficio di non convocarlo per la prima registrazione

Uomini e Donne, il percorso altalenante e non trasparente di Arcangelo

Arcangelo è riuscito ad attirare l’attenzione di diverse dame, in primis Gemma Galgani. I due sono usciti per diverse volte, ma poi la frequentazione si è interrotta perché il cavaliere ha puntato Marina, ma anche in questo caso non c’è stato un seguito. Infine ha avuto un approccio con Cinzia, fra i due sembrava stesse nascendo qualcosa d’importante, ma poi la dama non gli ha voluto dare l’esclusiva e questo ha inclinato il rapporto.

Il cavaliere è stato più volte criticato per i suoi modi di fare poco gentili e bruschi, spesso è stato troppo diretto e ha cercato di giustificare ogni suo comportamento. Per queste ragioni è stato poco chiaro e trasparente e il pubblico di Uomini e Donne non si è fatto di lui un opinione positiva. Come giustificherà ora i rumors che lo hanno travolto?