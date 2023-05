Un’altra ora è il nuovo singolo di Ariete. disponibile dal 19 maggio 2023. Il brano è prodotto da Michelangelo, musicista e produttore multiplatino con il quale ha già collaborato in “Castelli di lenzuola”, singolo certificato oro e contenuto all’interno di “Specchio”, il primo album ufficiale di Ariete uscito per Bomba Dischi e certificato disco d’oro. A seguire audio, testo e significa del brano.

Ariete, Un’altra ora, ascolta la canzone, significato e video

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Mare di guai”, che vede alla produzione l’artista multiplatino Dardust, e a due anni dall’estate che l’ha vista protagonista grazie al successo del singolo “L’Ultima Notte” (certificato doppio platino Fimi/Gfk), Ariete annuncia il suo ritorno in vista dell’estate con “Un’altra ora”, traccia dalle sonorità elettroniche e coinvolgenti.

La cantautrice racconta un amore giovane e appena nato attraverso un linguaggio diretto e attuale, nel pieno stile di Ariete. Il racconto si immerge in un panorama estivo, evocato in alcune frasi come “scaldi piano ma senza bruciare / sole in terra / occhi di mare”, utilizzando le immagini dell’estate come metafora dei sentimenti che si provano quando ci si innamora: la vicinanza non è mai abbastanza (“portami su, voglio di più ancora”) e tutto ciò che è intorno sembra migliore, come descrive la cantautrice nel verso “panorama di stelle colora il cielo”.

Cliccando qui potete ascoltare “Un’altra ora” e guardare il video ufficiale.

Ariete, Un’altra ora, Testo della canzone

Dormi, quando dormi tu almeno mi sogni

Io ti sogno da giorni e non posso

Più restare da sola nel letto

Sai, mi ci perdo spesso

Se dividessi la notte con me

Dieci metri da terra, io e te

Panorama di stelle

Colora il cielo adesso

Non so mai resisterti un attimo

Parco giochi, perderò un battito

Portami su, voglio di più, ancora

Se ci sei tu, respiro un’altra ora

Non so mai resisterti un attimo

Cuore a cuore, sento il tuo battito

Portami su, voglio di più, ancora

Se ci sei tu, respiro un’altra ora

Scaldi piano senza bruciare

Sole in terra, occhi di mare

Mentimi più voltе, amo prendermi in giro

Voglio darti tanto, amo troppo il destino

E sе dividessi la notte con me

Dieci metri da terra, io e te

Panorama di stelle

Colora il cielo adesso

Non so mai resisterti un attimo

Parco giochi, perderò un battito

Portami su, voglio di più, ancora

Se ci sei tu, respiro un’altra ora

Non so mai resisterti un attimo

Cuore a cuore, sento il tuo battito

Portami su, voglio di più, ancora

Se ci sei tu, respiro un’altra ora

Se ci sei tu, respiro un’altra ora

Scatterò una foto per scaldare i ricordi

Ti capisco in fretta, anche se tu non mi parli

Io e te, siamo io e te

Se ci sei tu, respiro un’altra ora