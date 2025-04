“Una Storia Importante”: Eros Ramazzotti annuncia un tour globale in 30 Paesi. Le date

Le emozioni che la musica live sa dare sono uniche, indimenticabili. Sono attimi che si ricorderanno per sempre. Andare al concerto del proprio cantante preferito significa conoscere tutti i suoi testi a memoria, emozionarsi ad ogni singola nota. Per molti, è un sogno che si avvera, poter ascoltare il proprio beniamino dal vivo.

Se c’è un vero maestro nel creare atmosfere magnetiche con il suono della sua voce e testi che toccano il cuore, quello è Eros Ramazzotti. Un nome che da anni è sulla cresta dell’onda, e con i cui brani, generazioni di giovani sono cresciuti.

Una storia importante, Un’emozione per sempre, L’Aurora, Stella Gemella, Più bella cosa, Adesso Tu, Cuori Agitati, sono solo alcune delle canzoni più famose del cantante romano. Eros inizia la sua carriera nel 1981, notato al concorso Voci Nuove di Castrocaro. Dopodiché, nello stesso anno, firma il suo primo contratto discografico.

Vince Sanremo nel 1984, tra le nuove proposte, con il brano Terra Promessa, e l’anno seguente, pubblica il suo primo album, Cuori Agitati.Nel 1986, vince di nuovo Sanremo con Adesso tu, e da lì in poi, la sua carriera decolla, facendosi conoscere in Italia e all’estero, dove è amatissimo.

Eros Ramazzotti in tour mondiale: le date e da quando saranno disponibili i biglietti

Il cantante romano ha annunciato un tour globale che toccherà ben 30 Paesi. Stiamo parlando di “Una Storia Importante World Tour”, che avrà inizio da febbraio 2026.

Eros terrà due concerti il 17 e 18 ottobre 2025, ad Amsterdam, allo Ziggo Dome. A partire dal 14 febbraio 2026 all’Accor Arena di Parigi, comincerà il suo World Tour, che lo terrà impegnato per tutto l’anno. Sarà un viaggio che lo vedrà toccare città d’Italia e d’Europa, Nord America, Canada, America del Sud.

Strasburgo, Nizza, Bruxelles, Copenaghen, Vienna, Lione, Praga, Budapest, Bucarest, Barcellona, Madrid, sono solo alcune delle città europee in cui Eros porterà la sua musica. E poi Toronto, Boston, New York, Buenos Aires, Bogota, San Paolo, Los Angeles ecc., alcune delle città in cui si esibirà tra America del Nord e del Sud, e Canada.

E in Italia? C’è grandissima attesa per le performance di Eros nei vari stadi d’Italia, ossia:

Udine, 6 giugno 2026 | Bluenergy Stadium

Milano, 9 giugno 2026 | San Siro

Napoli, 13 giugno 2026 | Stadio Diego Armando Maradona

Roma, 16 giugno 2026 | Stadio Olimpico

Messina, 20 giugno 2026 | Stadio Franco Scoglio

Bari, 23 giugno 2026 | Stadio San Nicola

Torino, 27 giugno 2026 | Allianz Stadium.

Peraltro, c’è una curiosità: Eros è il primo artista a debuttare nello stadio bianconero. Il cantante è, tra le altre cose, un grande tifoso della Juventus. Per quanto concerne l’acquisto dei biglietti, sarà possibile comprarli dal 16 aprile 2025, ore 10.

Di seguito, le altre date del tour globale:

Marzo 2026