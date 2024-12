Una poltrona per due, colonna sonora: musica e canzoni del film

Una poltrona per due è ormai un classico delle festività di Natale, trasmesso rigorosamente ogni anno da Italia 1, spesso nella Vigilia di Natale, il 24 dicembre, in prima serata. E, puntualmente, è un successo di ascolti. Il film è diventato un vero e proprio simbolo delle feste di Natale. Ecco la trama:

Louis Whintorpe III (Dan Aykroyd) è un broker di successo dalla fortuna sfacciata con una bella casa, maggiordomo personale e un carnet di serate mondane con ricca fidanzata al seguito tra circoli esclusivi e serate di gala. Billy Ray Valentine (Eddie Murphy) è invece un poveraccio che vive di elemosina fingendosi un veterano disabile. Cosa potrebbero mai avere in comune questi due? Beh praticamente nulla, tranne che diventeranno gli ignari protagonisti di una crudele scommessa che i due fratelli titolari della società finanziaria in cui lavora Louis utilizzeranno per capire quanto radici, status ed estrazione sociale di un uomo incidano sulle tendenze crimimali dello stesso. Così i due diabolici fratelli faranno in modo di portare Billy Ray alle stelle scaraventando Louis nelle stalle, proprio come il detto il primo si beccherà lussi e agi, l’altro finirà nella miseria e disperazione più nera.

La colonna sonora, invece, vede l’utilizzo di questi brani:

OVERTURE, MARRIAGE OF FIGARO, Wolfgang Amadeus Mozart

ANDANTE CANTABILE, Wolfgang Amadeus Mozart, Performed by Murray Adler, Harris Goldman, David Schwartz, Armand Kaproff

OUT OF THE SHEETS-INTO THE STREETS, David Williams (as Dave Williams)

DO YOU WANNA FUNK, Patrick Cowley & Sylvester, Performed by Sylvester

ORALEE COOKIES, Nicholas Guest & Robert Curtis Brown, Performed by “The Hot Toddies”

THE LOUIS WINTHORPE III BLUES, Performed by Michael Lang (as Mike Lang), Chuck Domanico, George Doering,

Ron Lee

JINGLE BELL ROCK, Joe Beal & Jim Boothe, Performed by Brenda Lee

THE BIG WALTZ, Lyn Murray

THE LOCO-MOTION, Gerry Goffin & Carole King, Performed by Little Eva

GET A JOB, Written and Performed by The Silhouettes

Pomp and Circumstance March op.39 No.1m by Edward Elgar

La soundtrack delle musiche, invece, riporta questi titoli, in ordine di ascolto:

1. “Main Title”

2. “Your Breakfast Sir / Good Morning! / Dukes”

3. “The Club / Bump”

4. “Wager”

5. “Moving Out / Plots”

6. “Philly / Ploy”

7. “Discovery / Bed”

8. “Revelation / The Goods / Train”

9. “Heroes”

10. “Kicking Ass / Cards”

11. “Dessert”

12. “Louis Winthorpe III Blues”

13. “Jamaican Bye-Bye”

14. “Andante Cantabile from String Quartet, K. 165”

15. “Jingle Bells”

16. “Joy to the World”

17. “Silent Night”

18. “God Rest Ye Merry, Gentlemen”

19. “O Little Town of Bethlehem”

20. “God Rest Ye Merry, Gentlemen (slower version)”

21. “Good Morning! (alternate)”

22. “Bump (alternate)”

23. “Ploy (alternate)”

24. “Ploy (alternate 2)”

25. “Train (promotional LP version)”

26. “Kicking Ass / Cards (alternate)”