Una Nessuna Centomila, tutto è pronto per l’evento alla RFC Arena Campovolo, oggi, sabato 11 giugno 2022. Sul palco, protagoniste Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini, unite per raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza.

Come già noto, non saranno sole. Durante la serata le 7 cantanti dell’evento unico si alterneranno sul palco, ciascuna con la propria band, e per l’occasione alle loro voci si uniranno eccezionalmente anche quelle di 7 altri grandi artisti del panorama musicale italiano, che hanno scelto di sostenere una causa così importante per lanciare un messaggio forte e univoco contro la violenza sulle donne. Ci saranno Caparezza sul palco insieme a Fiorella Mannoia, Brunori Sas con Emma, Diodato con Alessandra Amoroso, Sottotono con Giorgia, Tommaso Paradiso con Elisa, Coez con Gianna Nannini e Eros Ramazzotti con Laura Pausini.

I proventi del concerto “Una Nessuna Centomila” verranno erogati a strutture selezionate sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità, strutture in grado di fornire un supporto solido e duraturo alle vittime e garantire e assicurare la sostenibilità nel tempo delle attività da loro realizzate. Ecco il messaggio chiave al centro dell’evento:

UNA: perché ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne;

NESSUNA: perché nessuna donna deve più essere una vittima

CENTOMILA: il numero delle voci che si potranno unire alle 7 artiste per il più grande evento musicale di sempre contro la violenza sulle donne.

Una Nessuna Centomila in tv?

Non è prevista una diretta tv del concerto a Campovolo ma, la speranza, è che venga registrato per una versione dvd o per un’eventuale messa in onda successiva. Al momento, però, nulla è stato svelato, in merito a questa ipotesi.

Una Nessuna Centomila, orario, informazioni utili

Ecco tutte le informazioni utili sull’evento.

Lo spettacolo inizierà alle ore 19.30. L’Apertura cancelli a tutto il pubblico, in via dell’Aeronautica 17, sarà a partire dalle ore 11.00, salvo anticipo per esigenze urgenti di ordine pubblico. Ogni spettatore dovrà occupare solo il settore – la zona assegnata e, pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare settori differenti.

Per l’accesso a RCF Arena è richiesto il possesso di un documento di identità valido, che lo spettatore possa esibire anche a richiesta del personale di controllo, per verificare la corrispondenza tra il titolare del biglietto e il possessore dello stesso. Gli organizzatori consigliano di arrivare a RCF Arena per tempo, possibilmente entro le ore 16.00 di sabato 11 giugno 2022, al fine di agevolare le procedure di ingresso e i controlli di sicurezza. Per questo evento il cambio nominativo è consentito fino al giorno dell’evento solo online sul sito TicketOne.it e presso i Punti Vendita entro le ore 16:00 dell’11 giugno 2022.

ParkForFun gestisce per conto della società C.Volo, che ha realizzato l’Arena Eventi Reggio Emilia, il sistema dei parcheggi prossimi alla stessa. La prenotazione dei posti per l’evento “UNA. NESSUNA. CENTOMILA. IL CONCERTO” è disponibile on line cliccando qui.

Allo stesso link, nelle condizioni di vendita, sono disponibili mappe e ulteriori informazioni. Si segnalano in particolare i parcheggi consigliati in base alla provenienza: da Modena – Bologna il Parcheggio Aeroporto (entrata da Via Antonio Marro) che è anche quello di riferimento per chi arriva in moto, bici e monopattino; da Milano il P1 e il P6 – Area di servizio Il Chionso Ovest in zona Reggio Emilia Nord; dall’Autostrada del Brennero e dalla direttrice proveniente da Correggio il P Mozart (P2, P3, P4 e P5) con accesso da via Mozart. Inoltre sarà disponibile il P Fiera con ingresso Nord (in via Masaccio) per auto, camper e autobus. Nel tratto di strada di via dell’Aeronautica e Via Vertoiba compreso tra la nuova rotatoria di Via dell’Aeronautica con Viale Ramazzini e la rotatoria Vertoiba – farmacie – uscita n.3 tangenziale Nord sarà vietata la circolazione a qualsiasi mezzo di trasporto per garantire la sicurezza dei pedoni in transito dai parcheggi all’ingresso di RCF Arena.