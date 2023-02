Francesca Michielin ha rilasciato Un bosco, nuovo brano che anticipa l’uscita del suo prossimo disco di inediti, Cani sciolti. Il disco a distanza di tre anni dall’ultimo lavoro in studio, FEAT (Stato di Natura). – e include i singoli già editi bonsoir e occhi grandi grandi. Cani Sciolti è un album dal sapore cantautorale, di cui Francesca ha curato ogni singolo particolare, partecipando in prima persona alle fasi di scrittura, realizzazione e produzione. In attesa di ascoltare l’album, qui sotto potete ascoltare “Un bisco”, leggere testo e significato del pezzo.

Il bosco diventa simbolo del rifugio dalla realtà e la possibilità di dimenticare l’altra persona che alberga nei nostri pensieri. Lei si sente cambiata, non è più quella di un tempo e sente che le differenze con l’altro sono troppo evidenti (“Tu sopra un’onda artificiale, Io nata in un fiume, capisci, non posso restare”). Il passato è momento di conforto, sente il bisogno di rivivere quello che era stato, in un tempo lontano.

Quando cammino in centro, io mi immagino un bosco

Ormai l’hai capito, stare qui non ci riesco

Così mi distraggo un po’, mi dimentico di te

Come il latte dentro al frigo, ti ho scordato e sei scaduto

Guardami negli occhi davvero

Non so che dirti, non sono più quella che ero

Tu sopra un’onda artificiale

Io nata in un fiume, capisci, non posso restare

Ho bisogno che tu, tu mi passi a prendere

Sotto casa, due caschi, puoi scendere

Come nel 2012, piccoli brividi

Il cuore pronto ad illudersi

Portami a non pensare sempre

Dentro a un parco che canta

Come nel 2012, tempo di credеrci

Poi non importa come andrà, come andrà

Quando sto andando in centro (Ah, ah), vorrеi fermarmi un secondo (Ah, ah)

Dire: “Scendo alla prossima (Ah, ah), fermate un po’ il mondo”

Perché stare qui mi ha reso più insicura

Volevo solo dirti che non ho paura

Vorrei chiamare almeno un posto casa

Intanto aspetto te

Ho bisogno che tu mi passi a prendere

Sotto casa, due caschi, puoi scendere

Come nel 2012, piccoli brividi

Il cuore pronto ad illudersi

Portami a non pensare sempre

Dentro a un parco che canta

Come nel 2012, tempo di crederci

Poi non importa come andrà, come andrà