Un amore così grande è uno dei classici della musica italiana, scritto da Guido Maria Ferilli e Antonella Maggio, interpretato, per la prima volta, da Mario Del Monaco nel 1976 e ripreso in seguito da Claudio Villa nel 1984, Molti anni dopo, i Negramaro hanno ufficialmente inciso una loro interpretazione del testo, appositamente come canzone ufficiale della Nazionale di calcio dell’Italia in vista dei Mondiali 2014. Il ricavato delle vendite è stato devoluto in beneficenza.

Sono stati numerose le cover di “Un amore così grande” reinterpretate dagli anni. Dopo Mario Del Monaco e Claudio Villa, ricordiamo Luciano Pavarotti nel 1987 con Henri Mancini, Andrea Bocelli con Veronica Berti nel 2008, Francesco Renga nel novembre 2009, Il Volo nel 2010 e Petra Berger nel marzo 2019.

Qui sotto potete ascoltare il brano in streaming.

Testo canzone

Sento sul viso

Il tuo respiro,

Cara come sei tu dolce

Sempre di più per quello

Che mi dai io ti

Ringrazierei ma poi

Non so parlare

E’ più vicino

Il tuo profumo,

Stringiti forte a me

Non chiederti perché

La sera scende già

La notte impazzirò

In fondo agli occhi

Tuoi bruciano i miei

Un amore così grande

Un amore così

Tanto caldo dentro e

Fuori intorno a noi

Un silenzio breve e poi

La bocca tua

Si accende un’altra volta

Un amore così grande

Un amore così

Tanto caldo dentro e

Fuori intorno a noi

Un silenzio breve e poi

In fondo agli occhi tuoi

Scrutano i miei

La sera scende già

La notte impazzirò

In fondo agli occhi tuoi

Bruciano i miei

Un amore così grande

Un amore così

Tanto caldo dentro e

Fuori intorno a noi

Un silenzio breve e poi

La bocca tua

Si accende

Si accende un’altra volta

E poi la bocca tua

Si accende

Si accende un’altra

Volta per me