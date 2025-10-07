Dopo il concerto sold out dell’Arena di Verona di domenica scorsa Umberto Tozzi chiuderà la sua carriera live con 12 nuovi concerti nel 2026: ecco tutte le date in Italia e in Europa, informazioni su biglietti e i dettalgi sul nuovo brano “Vento d’aprile”.

Umberto Tozzi, non è la fine: arriva “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”: date, città e dettagli

Aveva un’ultima sorpresa in serbo Umberto Tozzi che domenica scorsa ha tenuto uno dei concerti più belli, importanti ed emozionanti della sua vita, un clamoroso sold out all’Arena di Verona che lo ha visto circondato da moltissimo affetto ma anche da amici che sono venuti a trovarlo sul palco: Marco Masini, a Laura Pausini, Raf, The Kolors e Hauser.

Umberto Tozzi e l’ultimo Tour

E proprio al pubblico di Verona Tozzi ha voluto ufficializzare quello che sarà il capitolo conclusivo della sua carriera dal vivo. Si tratta di “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”: dodici appuntamenti nei palasport tra marzo e maggio 2026, con sette concerti in Italia – “come le lettere del suo nome” – e cinque in Europa – “come quelle del cognome”.

L’apertura è fissata a Eboli il 5 marzo 2026, mentre la chiusura del percorso europeo è prevista a Londra, città alla quale tra l’altro Tozzi è molto legato.

Nel corso dell’incontro con la stampa, il cantante ha parlato di un addio scelto “nel momento giusto della sua carriera con la volontà di trasformare la lunga festa live in un racconto”. L’ambizione infatti è quella di fissare fissare queste ultime tappe in un documentario.

“L’energia del palco – ha spiegato Tozzi – resta il posto più divertente e appagante del viaggio ma il programma per il dopo prevede anche progetti non strettamente musicali e il desiderio di misurarsi – prima o poi – con una colonna sonora che è uno dei grandi desideri espressi ma a oggi non ancora realizzati.

Tozzi, il nuovo inedito e la causa solidale

Sul palco di Verona Umberto Tozzi ha presentato il suo ultimo inedito, “Vento d’aprile”, brano ispirato alla storia vera di Elisa, una bambina scomparsa nel 2020 per una rara forma di leucemia.

Non è mai stata un mistero la lotta di Tozzi contro una malattia che lo ha impegnato strenuamente per molti anni. Ma dal palco, con il suo lavoro di sensibilizzazione e quello – estremamente concreto – di raccolta fondi, Umberto sente che si può fare ancora di più: “La canzone riassume un impegno personale maturato negli anni che non ho intenzione di abbandonare. I proventi dello streaming saranno devoluti alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Abbiamo fatto tanto per sensibilizzare sul trapianto di midollo legando idealmente questo ultimo tratto di strada a un messaggio che guarda oltre la musica. La gente mi ha ripagato con rispetto e attenzione. Sono certo che questo appello non cadrà nel vuoto”.

Biglietti, TV e uscite discografiche

I biglietti per le date italiane saranno a disponibili dalle 14 di oggi, martedì 7 ottobre, attraverso i principali circuiti ufficiali. La serata-evento dell’Arena di Verona sarà trasmessa in esclusiva da Canale 5 e a coronamento del percorso, il 28 novembre è atteso “L’ultima notte rosa Live”, un doppio album con 23 performance del tour mondiale riarrangiate con orchestra e cinque brani inediti – fra i quali anche “Vento d’aprile”.

Umberto Tozzi, le date di “L’Ultima Notte Rosa: The Final Show”

U – 5 marzo 2026 – Eboli (Salerno) – Palasele

M – 7 marzo 2026 – Bari – Palaflorio

B – 11 marzo 2026 – Roma – Palazzo dello Sport

E – 14 marzo 2026 – Firenze – Nelson Mandela Forum

R – 18 marzo 2026 – Milano – Unipol Forum

T – 19 marzo 2026 – Torino – Inalpi Arena

O – 21 marzo 2026 – Padova – Kioene Arena

T – 12 aprile 2026 – Zurich – Kongresshaus

O – 26 aprile 2026 – Graz – Stadthalle

Z – 1° maggio 2026 – Brussels – Forest National

Z – 6 maggio 2026 – Paris – Le Grand Rex

I – London – Data e location da definire