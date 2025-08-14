Umberto Tozzi e l’addio alle scene: ultime emozioni e un futuro da svelare

A 73 anni, Umberto Tozzi ha scelto di chiudere il suo capitolo di artista live con un ultimo tour che tra una estensione e un rinvio prosegue da ormai quasi due anni toccando quattro continenti.

Una decisione maturata nel tempo e condivisa con la moglie Monica Michielotto e i tre figli, come ha spiegato in un’intervista al settimanale Oggi: “Il mercato discografico è cambiato, i giovani hanno gusti diversi. Sento di avere completato il mio cammino, ed è stato tutto fantastico. Chiudo in bellezza e senza rimpianti”, ha detto l’autore, sottolineando di aver raggiunto traguardi che non avrebbe mai immaginato, tra cui anche un Golden Globe e una candidatura agli Emmy.

Umberto Tozzi, chiusura in grande

L’artista, autore di hit che hanno segnato la storia della musica italiana come Gloria, Ti amo, Gente di mare e Gli altri siamo noi, una vittoria al Festival di Sanremo con Morandi e Ruggeri con Si può dare di più, affronta queste ultime date in programma con un misto di gratitudine e malinconia: “Ogni sera provo un’emozione fortissima. Sapere che è l’ultima volta su quel palco rende tutto più intenso. Alla fine di ogni concerto scappa la lacrimuccia”.

Il gran finale all’Arena di Verona

La chiusura del tour intitolato L’Ultima Notte Rosa è fissata per il 5 ottobre all’Arena di Verona, in un concerto-evento che celebrerà anche i 60 anni della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, causa che Umberto Tozzi sostiene con convinzione sulla base di una esperienza personale da una parte drammatica, ma dall’altra estremamente significativa.

Non è solo un gesto di solidarietà, ma un legame personale. L’artista ha infatti affrontato e superato un tumore alla vescica, esperienza che lo ha segnato profondamente: “Inseguiamo il superfluo, poi, da un momento all’altro, tutto cambia. Ho imparato a essere grato per gli affetti e i rapporti umani e sono contento che non sia accaduto quando ormai era troppo tardi”, ha raccontato.

Umberto Tozzi, la chiusura a Verona

Proprio in questa serata speciale, Tozzi svelerà due progetti futuri ancora top secret, mantenendo viva la curiosità dei fan. Nonostante il ritiro dalle scene, il cantautore non ha mai parlato di abbandono totale della musica, lasciando aperta la porta a nuove forme di espressione. Si parla di un nuovo disco, di uno show televisivo e di un musical. Ma sono voci alle quale al momento il cantautore non ha ancora voluto dare un seguito e una ufficialità.

Un percorso costellato di successi internazionali

La carriera di Umberto Tozzi è una delle più luminose del panorama musicale italiano. Gloria, reinterpretata in inglese da Laura Branigan, ha conquistato le classifiche americane diventando un assegno in bianco che lo ha reso ricchissimo così come Ti amo, nella versione di Dalida, ha dominato quelle francesi.

Tozzi, nonostante 80 milioni di dischi venduti, ha guadagnato paradossalmente molto di più come autore, grazie alle cover delle sue canzoni, pubblicate e distribuite in tutto il mondo, che come cantante nonostante una sfilza di primi posti nella classifica italiana.

Umberto Tozzi al cinema

Le sue canzoni hanno fatto da colonna sonora estiva ad almeno tre generazioni di coppie italiane, con numerosissime citazioni cinematografiche.

Ma tra le soddisfazioni personali più significative c’è senza dubbio la scelta di

Martin Scorsese di inserire la sua versione originale di Gloria nella colonna sonora di The Wolf of Wall Street, un riconoscimento che ha portato la sua musica a una nuova generazione di ascoltatori. Gloria risuona quando Jordan Belfort, il controverso protagonista del film, viene tratto in salvo con la moglie e il suo socio da una motovedetta della Guardia Costiera italiana dopo il naufragio del loro yacht nel Mediterraneo.

Un amore celebrato sei volte

Accanto alla musica, la vita di Tozzi è stata segnata da un legame sentimentale profondo con la moglie Monica. I due si sono già sposati cinque volte e non escludono un sesto “sì”, simbolo di un amore che ha saputo rinnovarsi nel tempo: “Lei è stata fondamentale nella mia vita e nella mia carriera. Io non mi sono mai arreso, ma lei mi ha dato la forza di andare avanti”, ha dichiarato Tozzi che ha sempre confessato come la moglie sia stata il vero motore di ispirazione delle sue canzoni e di tutti i suoi maggiori successi.

L’attesa per il futuro

Verona e l’Arena rappresentano un punto d’arrivo ma certo non il punto definitivo. La serata del 5 ottobre sarà arricchita da un gran numero di ospiti,

Se l’addio alle scene dal vivo è certo – dopo Verona non ci saranno altri concerti – resta un alone di mistero su ciò che accadrà dopo. I due progetti che Tozzi presenterà a Verona potrebbero includere nuove collaborazioni, iniziative benefiche, quasi certamente un ritorno in studio. Per ora, il cantautore si gode l’abbraccio del pubblico che prosegue con le ultime date del suo tour.

Le date del tour di Umberto Tozzi

Lunedì 18 agosto 2025 – 21:00

DIAMANTE (CS) · TIRRENO FESTIVAL – TEATRO DEI RUDERI

Giovedì 21 agosto 2025 – 21:00

MAIORI (SA) · ANFITEATRO PORTO TURISTICO

Sabato 23 agosto 2025 – 21:00

TAORMINA (ME) · TEATRO ANTICO

Domenica 24 agosto 2025 – 21:00

AGRIGENTO · ARENA LIVE

Venerdì 29 agosto 2025 – 21:00

BARD (AO) · FORTE

Domenica 07 settembre 2025 – 21:00

BRESCIA · PIAZZA DELLA LOGGIA

Giovedì 02 ottobre 2025 – 21:00

NAPOLI · TEATRO AUGUSTEO

Domenica 05 ottobre 2025 – 21:00

VERONA · ARENA

La scaletta del tour estivo di Umberto Tozzi

Intro

Notte rosa

Ti amo

Gli altri siamo noi

Gli innamorati

Si può dare di più

Immensamente

Qualcosa qualcuno

Lei

Eva

Gente di mare

Io camminerò

Dimentica dimentica

Music (cover di John Miles)

Donna amante mia

Il grido

Dimmi di no

Io muoio di te

Stella stai

Tu

Gloria

