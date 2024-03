Umberto Tozzi si ritira dalle scene live: gli ultimi concerti per “L’ultima notte rosa – The final tour”

Umberto Tozzi ha annunciato la decisione di ritirarsi dalle scene live. Ricordando quanto accaduto con Claudio Baglioni, anche Tozzi ha dichiarato di voler abbandonare le scene dopo una serie di concerti – L’ultima notte rosa – The final tour – con oltre 30 concerti previsti tra i 2024 e il 2025. Poi, lo stop ai live e solo progetti diversi per l’artista. In Italia con due date dal sapore di evento, il 20 giugno alle Terme di Caracalla di Roma e poi il 7 luglio in Piazza San Marco a Venezia. Fra poco giorni, inoltre, verrà pubblicata una nuova versione di “Donna amante mia”, incisa insieme a Giuliano Sangiorgi.

Umberto Tozzi ha voluto dare l’annuncio del suo futuro ritiro dalle scene live mentre si trovava a Parigi, All’Olympa di Parigi, luogo scelto con molta attenzione:

“Parigi è una città che mi ha dato molto. La Francia è stato il Paese che mi ha accolto bene, sin da subito, dopo l’Italia. Sono molto scaramantico ed è per questo che ho scelto questa città per dare questo annunci”

Poi ha spiegato la sua decisione, raccontando anche i suoi momenti non semplici:

“Ho passato due anni molto difficili per motivi di salute, ho avuto paura di non salire più sul palco. Dopo questo periodo ho maturato di prendere questa decisione. Volevo anche realizzare due sogni. Uno proporre per questo live una orchestrazione inedita dei mie brani con gli archi e l’altra quella di proporre dei brani inediti da un album che uscirà nel prossimo autunno. Mi sembrava il momento giusto per presentare live questo progetto discografico al mio pubblico”

Pensando al suo futuro e ai possibili progetti racconta:

“So che sarà faticoso anche perché poi 30 concerti, magari aumenteranno e saranno anche di più. Cosa farò dopo ancora non lo so. Magari ci sarà il desiderio di comporre qualche colonna sonora, ma c’è ancora tanto tempo per pensarci“

Umberto Tozzi, gli album, discografia

A seguire tutti gli album pubblicati da Umberto Tozzi nel corso della sua carriera:

1976 – Donna amante mia

1977 – È nell’aria…ti amo

1978 – Tu

1979 – Gloria

1980 – Tozzi

1981 – Notte rosa

1982 – Eva

1984 – Hurrah!

1987 – Invisibile

1991 – Gli altri siamo noi

1994 – Equivocando

1996 – Il grido

1997 – Aria & cielo

2000 – Un’altra vita

2005 – Le parole

2006 – Heterogene

2012 – Yesterday, today

2015 – Ma che spettacolo