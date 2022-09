Stella stai è una canzone di Umberto Tozzi pubblicata -insieme a Gabbie. su un vinile nel 1980. Il pezzo è stato scritto dallo stesso cantautore insieme a Giancarlo Bigazzi e sono stati tratti dal disco “Tozzi”, quinto lavoro in studio. Successivamente è stato inciso da Tozzi in spagnolo con il titolo Claridad, di cui ha realizzato una cover di successo nel 1980 della boy band Menudo e nel 2012 del cantante portoricano Luis Fonsi. Nello spot di una nota compagnia telefonica per Natale 2019 con protagonista Amadeus nei panni del ballerino, Mina ha reintepretato il pezzo nel ritornello. Qui sotto potete ascoltare la canzone e leggere il testo.

Stella stai, Ascolta la canzone

Umberto Tozzi, Stella stai, Testo canzone

Stai, stella stai su di me, questa notte come se fosse lei, fosse Dio, fosse quello che ero io

Polaroid, stella stai, dolce vento di foulard visto mai, visto mai

Che mi sospiri di più, che mi sospiri di blu

Stai, stella stai, come lei meno donna e un po’ gay

Chi lo sa, tanto sei la mia stella stella stai

Corpo a forma di esse, dolce piede sul mio gas, quando vo, quando sto

Per sospirarti di più per sospirarti di blu

Sì sì sì sì sì sì

Stai, stella stai, finché c’è nei suoi occhi un S.O.S.

Chi mi dà brividi tipo quando al sole stai

E la vuoi e ti vuoi e non dormiresti mai

Stella stai stella tu

Per sospirarti di più, eh eh

Per sospirarti di blu, stai, stai, stai, stai, stai

Colorando il cielo del sud

Chi viene fuori sei tu, sei tu

Colorando un figlio si può

Dargli i tuoi occhi se no, se no

Che torno a fare a questa porta

Voglio tenerti fra le mie

Braccia, altrimenti torno a lei, lo sai

Per questo stella stai

Scivola, scivola, scivola, scivola, scivola, scivola, scivola, scivola

Scivola, scivola, scivola, scivola, scivola, scivola, scivola, scivola

Scivola, scivola, scivola, scivola, scivola, scivola, scivola, scivola

Scivola, scivola, scivola, scivola, scivola, scivola, scivola, scivola

Eh ciao Canadà, te ne vai in bicicletta che non sa

Darmi altro che guai ma ho bisogno anche di te

Stella stai su di me, questa notte su di me

Stella stai stella tu

Per sospirarti di più eh eh

Per sospirarti di blu

Sì sì sì sì sì sì sì

Stai stella stai finché c’è nei suoi occhi un S.O.S.

Chi mi dà brividi tipo quando al sole stai

E la vuoi e ti vuoi e non dormiresti mai

Stella stai stella tu

Per sospirarti di più, eh eh

Per sospirarti di blu, stai, stai, stai, stai

Colorando il cielo del sud

Chi viene fuori sei tu, sei tu

Colorando un figlio si può

Dargli i tuoi occhi se no, se no

Che torno a fare a questa porta

Voglio tenerti fra le mie

Braccia, altrimenti torno a lei, lo sai

Per questo stella stai

Scivola, scivola, scivola, scivola, scivola, scivola, scivola, scivola

Scivola, scivola, scivola, scivola, scivola, scivola, scivola, scivola

Scivola, scivola, scivola, scivola, scivola, scivola, scivola, scivola

Scivola, scivola, scivola, scivola, scivola, scivola, scivola, scivola

Per sospirarti di più stai, stai, stai

Per sospirarti di blu stai, stai, stai

Per sospirarti di più stai, stai, stai

Per sospirarti di blu stai, stai, stai

Per sospirarti di più stai, stai, stai

Per sospirarti di blu stai, stai, stai

Per sospirarti di più stai, stai, stai

Per sospirarti di blu stai, stai, stai

Per sospirarti di più stai, stai, stai

Per sospirarti di blu stai, stai, stai

Per sospirarti di più stai, stai, stai

Per sospirarti di blu stai, stai, stai