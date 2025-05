Ultimo e Olly cantano Balorda Nostalgia insieme: il video diventa virale

Ultimo e Olly si conoscono e sono anche grandi amici. La prova la si ha avuta con un video che è subito diventato virale in rete e che ritrae i due cantanti alle prese con la canzone Balorda Nostalgia, che il giovane cantautore genovese ha portato sul palco dell’Ariston riuscendo a vincere il Festival di Sanremo 2025. A lui sarebbe spettato di diritto salire sul palco dell’Eurovision Song Contest, ma il diretto interessato ha scelto di declinare l’invito per concentrarsi sulle sue attività musicali e sulle date del tour, già in programma prima della partecipazione alla kermesse. Al suo posto andrà il secondo classificato Lucio Corsi, con il brano Volevo essere un duro.

Nel frattempo, Olly è apparso sul web in compagnia del collega e amico Ultimo, con cui trascorre sempre dei bei momenti, come si può evincere dai vari scatti circolati sui social.

Ultimo e Olly cantano insieme: il video sul web

In rete sta girando ormai da giorni un video pubblicato sul profilo Tik Tok di Olly. I fan hanno potuto ricevere una bellissima sorpresa dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, e hanno ascoltato una nuova versione di Balorda Nostalgia. Stavolta il brano non è interpretato solo da Federico Olivieri – questo il vero nome di Olly – ma anche dall’amatissimo cantante romano Ultimo, che è tra l’altro di recente uscito con il singolo inedito Bella davvero e che si sta già preparando per il tour negli stadi 2025. I due artisti si trovano su un divano e, accompagnati alla chitarra dal musicista Juli, danno vita ad un inatteso sodalizio artistico che ha regalato non poche emozioni agli utenti del web.

Tra di loro si vede tutta la sintonia e tutta la gioia di quel momento, che hanno portato entrambi ad interpretare un brano così emotivo come Balorda Nostalgia, canzone vincitrice di Sanremo 2025 e che ha letteralmente conquistato il pubblico italiano. Nel frattempo, questo video ha acceso le speranze dei fan, che suppongono che tra i due possa esserci presto una collaborazione artistica.

@sara___collina___ Qualche mese fa misi su Instagram una storia di @Ultimo e per sbaglio taggai @Olly, mi repostó e mi rispose “hai spaccato qua” inconsapevolmente qualche mese dopo vedo questo, quanto è bella la vita, siete belli davvero.🤧 Vi voglio un mondo di bene. e tu chiamala se vuoi la fine, ma come te lo devo dire sta vita non è vita senza di voi🫀😭💫 #balordanostalgia🎶 #olly #ultimo #bellisavvero ♬ suono originale – Sara Collina

Per il momento non c’è nulla di certo, ma Olly e Ultimo hanno dimostrato di essere anche grandi amici, oltre che due ragazzi che condividono la passione per la musica.

Ultimo e il suo momento di grande splendore