Ultimo, chi è la bellissima mamma: un rapporto da sempre speciale

Una figura fondamentale per la sua vita e per la sua carriera. Chi è Anna, la mamma del grande cantante Ultimo?

Le immagini hanno fatto il giro del web qualche giorno fa. L’emozione è stata palpabile per Anna Sanseverino, la madre di Ultimo (al secolo Niccolò Moriconi), che ha vissuto un momento speciale durante le due date milanesi del figlio allo stadio San Siro.

La madre del cantautore, con il cuore colmo di orgoglio, ha condiviso sui social una dedica molto commovente, raccontando l’intensità e la bellezza del concerto che ha visto Ultimo esibirsi davanti a un pubblico caloroso nonostante la pioggia incessante.

Chi è la mamma di Ultimo?

Nel post pubblicato sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 80 mila follower, Anna ha voluto celebrare il talento del figlio, scrivendo: «Due concerti indimenticabili a San Siro, due serate che hanno confermato la tua grandezza. Uno spettacolo intenso, travolgente, emozionante, dove la tua voce e le tue canzoni hanno riempito lo stadio e toccato il cuore di tutti». Il testo continua, descrivendo l’emozione di una madre che, pur vedendo il figlio sul palco, non può fare a meno di preoccuparsi: «La pioggia non ha fermato nulla: due ore di musica sotto una pioggia incessante, tu a cantare come se nulla fosse ed io lì col cuore in gola preoccupata perché ogni goccia sembrava pesare più di quanto si vedesse. Non ti sei tirato indietro né tu né il tuo pubblico che è rimasto a cantare con te per un concerto strepitoso che resterà nella storia».

L’artista ha saputo conquistare il cuore dei suoi fan, confermando ancora una volta il suo successo, che si è tradotto in una folla entusiasta sotto il cielo grigio di San Siro.

Nel post di Anna Sanseverino non mancano anche scatti emozionanti, come quello in bianco e nero che immortala un tenero abbraccio con Jacqueline Luna Di Giacomo, la compagna di Ultimo, con la quale l’artista condivide una relazione ormai da quattro anni. Jacqueline, influencer e attrice, è diventata anche una figura importante nella vita del cantautore, non solo per la sua presenza al fianco di Ultimo durante i concerti, ma anche per la sua partecipazione al videoclip di Altrove, una delle canzoni più amate dai fan, che racconta la sua storia d’amore.

Sandro Moriconi e Anna Sanseverino sono originari di Roma. Sandro è un ingegnere civile, mentre Anna lavora come impiegata all’Enel. Sebbene i due si siano separati quando Ultimo aveva solo 4 anni, recenti immagini pubblicate sui social sembrano testimoniare un buon rapporto tra loro, che hanno mantenuto per amore dei figli Nicolò, Lorenzo e Valerio. Papà Sandro, qualche tempo fa, ha condiviso una foto di famiglia su Instagram con la didascalia: “Dajeee”, dimostrando il suo affetto per la famiglia.

Per Ultimo, la madre Anna è la “prima donna della sua vita”, un legame che il cantante ha più volte sottolineato. A lei ha dedicato il brano 7+3, un omaggio alla donna che lo ha cresciuto e che ha sempre supportato la sua passione per la musica. In un’intervista, Anna raccontò che fu proprio lei a scoprire il talento musicale del figlio, quando, ancora bambino, gli regalò un pianoforte. Questo gesto segnò l’inizio del percorso musicale che ha portato Ultimo a diventare uno degli artisti più amati in Italia.