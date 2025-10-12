Ucciso prima di uno show televisivo: Fede Dorcaz freddato a colpi di pistola

Il 29enne artista e modello argentino Fede Dorcaz è stato colpito a morte a Città del Messico il 9 ottobre, pochi giorni prima di un’ospitata TV: le autorità indagano ed emergono le prime ipotesi.

Fede Dorcaz, 29 anni, cantante e modello argentino, è stato ucciso a Città del Messico nella notte tra l’8 e il 9 ottobre.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità locali, il giovane sarebbe stato colpito da colpi d’arma da fuoco mentre rientrava in albergo dopo una prova di ballo per la partecipazione al programma Las Estrellas Bailan en Hoy, la versione messicana di Ballando con le stelle.

Fede Dorcaz, un agguato mortale

I media internazionali parlano di un attacco armato lungo tratti del Periférico: Dorcaz sarebbe stato raggiunto almeno da un proiettile al collo e sarebbe deceduto all’istante, sicuramente prima dell’arrivo dei soccorsi.

Le circostanze restano in via di definizione: in un primo momento si è parlato di tentata rapina; altre fonti locali, citando la procura, ipotizzano invece un attacco diretto, forse addirittura premeditato. In ogni caso, la Procura di Città del Messico e la Segreteria di Sicurezza hanno avviato gli accertamenti, analizzando i filmati di videosorveglianza e cercando quattro sospetti che si sono dati alla fuga a bordo di due motociclette.

L’omicidio di Fede Dorcaz, le indagini

Le autorità hanno confermato l’apertura formale del fascicolo e l’acquisizione dei filmati a circuito chiuso delle strade limitrofe. In mancanza di arresti, resta centrale il lavoro di incrocio fra testimonianze, tracciati video e perizie balistiche. In parallelo, la produzione del format Hoy ha espresso cordoglio e ricordato l’artista con un tributo sui canali social del programma.

La compagna di ballo del cantante Mariana Ávila, attrice e influencer messicana molto popolare, ha dedicato un messaggio pubblico al cantante, sottolineando il legame personale e professionale che li univa.

Chi era Fede Dorcaz: carriera e profilo

Nato e cresciuto in Argentina, Dorcaz si era trasferito con la famiglia in Spagna in adolescenza, prima di intraprendere una carriera nella moda e poi nella musica pop latina. Negli ultimi anni aveva pubblicato brani come No Eres Tú e Cara Bonita, arrivando al debutto discografico con l’album Instinto nel 2024.

La partecipazione a Las Estrellas Bailan en Hoy doveva rappresentare una vetrina importante sul mercato messicano: in vista dell’esordio, Dorcaz si stava allenando quotidianamente in sala prove. Intervistato pochi mesi fa, aveva spiegato di volere una carriera trasversale, capace di unire immagine e musica e di ispirare chi, come lui, cercava un percorso artistico partendo da zero.

Reazioni e impatto mediatico

La notizia della morte ha generato una vasta eco tra media e piattaforme digitali, con messaggi di cordoglio da parte di colleghi e fan. Il programma Las Estrellas Bailan en Hoy ha parlato di “sconcerto e di vuoto enorme nel team” e di un ricordo destinato a restare come motivo di ispirazione.

Il caso si inserisce in una discussione più ampia sulla sicurezza a Città del Messico e sulla vulnerabilità di personalità note in contesti urbani complessi. Al tempo stesso, il racconto mediatico internazionale ha rapidamente collegato la vicenda alla carriera in ascesa dell’artista, evidenziando come il suo nome stesse circolando nel circuito latino e sui social.

Cosa resta da chiarire

Al momento non risultano arresti e il quadro investigativo è in evoluzione: la definizione del movente, l’identificazione degli esecutori materiali e l’eventuale presenza di mandanti sono i punti chiave su cui stanno lavorando gli inquirenti.

I prossimi aggiornamenti dipenderanno dall’analisi dei video, delle tracce balistiche e dei rilievi sul veicolo. In attesa di conferme, la comunità artistica latinoamericana saluta un talento interrotto, mentre amici e familiari chiedono giustizia e rispetto per un lutto che ha colpito un’intera generazione di fan.