Oggi, sabato 11 dicembre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il secondo appuntamento con “Uà – Uomo di varie età”, il life-show per la tv ideato, scritto e interpretato da Claudio Baglioni.

Dopo l’esordio di una settimana fa, ecco gli ospiti che si esibiranno sul palco, insieme al padrone di casa, durante la seconda puntata di Uà – Uomo di varie età:

Una nuova serata-evento con protagonisti d’eccezione come Annalisa, Andrea Bocelli, Carmen Consoli, Rosario Fiorello (voce), Claudia Gerini, Monica Guerritore, Pino Insegno, Achille Lauro, Luca & Paolo, Milena Mancini, Vinicio Marchioni, Gianni Morandi, Rocío Muñoz Morales, Giorgio Panariello, Pio & Amedeo, Vittoria Puccini, Raf, Giuliano Sangiorgi, Umberto Tozzi, Paola Turci, Antonello Venditti e Zucchero.

Gli ospiti si alterneranno su un palco di 1.000 metri quadrati – illuminato da 800 corpi luminosi e valorizzato da più di 200 professionisti di produzione – insieme al padrone di casa Claudio Baglioni, con la direzione artistica di Giuliano Peparini. E lo show è descritto così, come…

un appuntamento unico tra grande musica, performance spettacolari, racconti evocativi, emozioni e sketch esilaranti. Un affresco totale narrato, cantato, suonato, recitato, illustrato, ballato, improvvisato, colorato, per un racconto di vita vera e di arte varia, come una corsa a mezz’aria che va da un sogno alla realtà.

Sabato 18 dicembre andrà in onda su Canale 5 il terzo ed ultimo appuntamento di “Uà – Uomo di varie età”.

Nelle scorse ore, invece, è uscito “Tutti qui collezione 2021“, il racconto (una sorta di Best Of) di una carriera costellata di capolavori che hanno accompagnato intere generazioni. Tra le tracce presenti troviamo “Questo piccolo grande amore”, “Strada facendo”, “Mille giorni di te e di me”, “Avrai”, “E tu come stai”, “Cuore di aliante”, “Sabato pomeriggio”. Ci saranno anche quattro brani estratti dal suo ultimo album di inediti “In questa storia che è la mia”: “Uomo di varie età”, “Mal d’amore”, “Io non sono lì” e “Dodici note”.