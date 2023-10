Soprannominata ‘U2: UV Achtung Baby Live‘, la residenza a Las Vegas degli U2 si svolgerà dal 29 settembre al 16 dicembre per un totale di 25 date. Su Ticketmaster i biglietti sono già stati polverizzati e restano solo canali alternativi secondari per coloro che cercano di presenziare al live. Ancora prima di esibirsi, la band ha già conquistato un record: sono i primi, infatti, ad esibirsi allo Sphere, il luogo di intrattenimento più nuovo e sfavillante di Las Vegas.

Situato presso il Venetian Resort, lo spazio – costato 2,3 miliardi di dollari- è la più grande struttura sferica al mondo e presenta display LED avvolgenti interni ed esterni completamente programmabili, entrambi con risoluzione 16K per 16K. Le luci del globo esterno cambiano colore per illuminare la città di notte con una grafica che cambia costantemente.

“Questo è quello che abbiamo iniziato a volere fin dall’inizio della band: rompere il quarto muro, arrivare al nostro pubblico“, ha dichiarato Bono a CBS News. Gli U2 hanno contattato gli artisti Marco Brambilla ed Es Devlin per progettare le immagini a 360 gradi in grado di coinvolgere, come mai prima d’ora, il pubblico presente.

Iniziato il 29 settembre 2023, ecco la scaletta ufficiale del concerto degli U2 a Las Vegas.

U2, la scaletta del concerto a Las Vegas

Zoo Station (a cappella)

The Fly

Even Better Than the Real Thing

Mysterious Ways

(con snippet di “I feel love” di Donna Summer)

One (con snippet di “Love me tender” di Elvis Presley)

Until the End of the World (con snippet di “Non, je ne regrette rien” di Édith Piaf)

Who’s Gonna Ride Your Wild Horses

Tryin’ to Throw Your Arms Around the World

ACUSTICO

All I Want Is You

Desire

Angel of Harlem

Love Rescue Me

ACHTUNG BABY

So Cruel

Acrobat

Ultraviolet (Light My Way)

Love Is Blindness

ENCORE

Elevation

Atomic City

Vertigo

Where the Streets Have No Name (con snippet di “Moment of Surrender”)

With or Without You (con “Nothing” di Prince’s “)

Beautiful Day