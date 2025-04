Tutte le date del tour estivo di Sal Da Vinci

Sarà un’estate 2025 piena di impegni per il cantante, che ha annunciato tutte le date del tour, in attesa di un grande concerto a Napoli.

Romanticismo, amore, nostalgia, passione. Sentimenti che prima o poi, se si accende il cuore, ognuno di noi prova nel corso della propria vita. E la musica, quando è volta a interpretare l’interiorità di un essere umano, toccando la sfera delle emozioni, ci aiuta a esprimere ciò che abbiamo dentro, cosa che a volte è molto meno semplice di ciò che immaginiamo.

La musica non può mai essere fine a se stessa, altrimenti svanirà presto anche dai meandri della nostra mente. Ma è quando è in grado di insediarsi nella testa e nel cuore, che lascia un segno indelebile.

Un maestro nell’interpretare le emozioni delle persone, con la sua musica intimista, mix tra tradizione napoletana e suoni contemporanei, è proprio Sal Da Vinci, al secolo Salvatore Michael Sorrentino.

Le sue canzoni arrivano dritte al cuore, e vien voglia di cantarle a gran voce ovunque ci si trovi, come Rossetto e caffè, l’ultimo successo del cantante, vero e proprio tormentone che spopola dal 2024, su Youtube, TikTok, Spotify.

Sal Da Vinci, tutte le date del suo tour estivo

L’estate è vicina, non manca poi così tanto, e come accade nel mondo della musica, i cantanti si preparano ai tour estivi, per portare la loro arte in varie città, e incontrare più da vicino il proprio pubblico.

La bellezza dei concerti live è poter ascoltare dal vivo la voce del proprio beniamino, i suoni che emanano vibrazioni potentissime. Durante un concerto, infatti, l’energia è altissima, ed è meraviglioso poter cantare ed emozionarsi sulle note dei brani di punta. Tutto questo, assieme a migliaia di altre persone che condividono lo stesse interesse musicale.

Durante i concerti si conoscono persone, nascono amicizie, amori, e sono momenti bellissimi che tornando a casa, saranno un ricordo magico da portare con sé, per sempre. E a proposito di concerti, Sal Da Vinci si sta preparando a un nuovo tour estivo che lo vedrà impegnato in diverse città. Tour che culminerà in un grande evento che avrà luogo a Napoli, il prossimo 6 settembre 2025.

Da Vinci si esibirà in diversi luoghi mozzafiato, aspettando il concerto del 6 settembre, Stasera che sera! Special Edition, che si terrà in Piazza del Plebiscito. Qui il cantante celebrerà i suoi oltre 40 anni di carriera nel panorama musicale. Ma quali sono le date del nuovo tour estivo 2025?

Eccole, qui di seguito:

19 luglio 2025 | Termoli (CB), Teatro Verde ore 21:30

26 luglio 2025 | Palermo, Teatro di Verdura ore 21:30

27 luglio 2025 | Catania, Villa Bellini ore 21:30

5 agosto 2025 | Trani (BAT), Monastero di Colonna ore 21:00

6 agosto 2025 | Lecce, Cave del Duca ore 21:30

8 agosto 2025 | Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli ore 21:30

10 agosto 2025 | Castiglioncello (LI), Castello Pasquini ore 21:30

13 agosto 2025 | Diamante (CS), Tirreno Festival ore 21:30

14 agosto 2025 | Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival ore 21:30

18 agosto 2025 | Castel di Sangro (AQ), Vette Sonore ore 21:00.