Tuttapposto è il nuovo singolo di Giordana Angi in collaborazione con Loredana Berté. Il brano è stato interpretato anche dalle due cantanti durante la settima puntata del serale di Amici 20.

E’ un invito a mordere la vita, a vivere al massimo senza rimpianti e freni (“Pеrché la vita è troppo breve, Per farе tutti i giorni quello che non ti conviene”).

Il pezzo anticipa il suo nuovo disco, in uscita il 14 maggio 2021.

Qui sotto potete ascoltare il brano, a seguire il testo della canzone.

Tuttapposto, Giordana Angi feat. Loredana Bertè, Testo

[Strofa 1: Giordana Angi]

Staremo tutti appiccicati

Che ce lo leggi in faccia

Vogliamo stare appiccicati

Che ci toccano le braccia

Ci metteremo tutti in fila, in fila per la fila

Si paga pure il sole

Se arriva anche quest’anno

[Pre-Ritornello: Giordana Angi]

E ritorniamo nelle strade

Siamo migliori anche a ballare

Allora twist, twist

E allora twist again

[Ritornello: Loredana Bertè]

È tutto a posto, tutto a posto

Con il cuore e le ossa rotte

Ma va tutto bene, sì, tutto bene

E vado a destra, poi a sinistra

E se sto male faccio festa, senza di te

E anche senza di me

È tutto a posto, tutto a posto

Con il cielo e il naso rotto

Ma va tutto bene

[Strofa 2: Giordana Angi]

Pеrché la vita è troppo breve

Per farе tutti i giorni quello che non ti conviene

Per credere ai ritorni

Io mi tesserò una tela, una tela per la vela

Si paga pure il tempo

E non te lo ridanno

[Pre-Ritornello: Giordana Angi]

E ritorniamo nelle strade

Siamo migliori anche a ballare

Allora twist, twist

E allora twist again

[Ritornello: Loredana Bertè]

È tutto a posto, tutto a posto

Con il cuore e le ossa rotte

Ma va tutto bene, sì, tutto bene

E vado a destra, poi a sinistra

E se sto male faccio festa, senza di te

E anche senza di me

È tutto a posto, tutto a posto

Con il cielo e il naso rotto

Ma va tutto bene, sì, tutto bene

[Bridge: Giordana Angi]

Je ne sais pas, je ne suis rien, je ne sais pas

Je ne sais rien, je ne suis rien à part toi

Et tout va bien mais oui ça va

Oui tout va bien et oui ça va

Et ça chante, et ça danse

On se fout de les problèmes

Et oui ça chante et puis, ça danse

On se fout de les problèmes

[Ritornello: Loredana Bertè]

È tutto a posto, tutto a posto

Con il cuore e le ossa rotte

Ma va tutto bene, sì, tutto bene

E vado a destra, poi a sinistra

E se sto male faccio festa, senza di te

E anche senza di me

È tutto a posto, tutto a posto

Con il cielo e il naso rotto

Ma va tutto bene, sì, tutto bene

[Outro: Loredana Bertè]

È tutto a posto, tutto a posto

Con il cuore e le ossa rotte

Ma va tutto bene