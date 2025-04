TriGNO: età, vero nome, studi e lavoro, dove vive, fidanzata. Tutto sul cantante di Amici

È rimasto tra i dieci ragazzi in gara nella scuola di Amici. Trigno punta a sollevare la coppa dorata, dopo aver incantato il pubblico nella recente puntata con il duetto intonato insieme a Nicolò, dimostrando un’ incredibile sintonia. Ma chi è Trigno?

Un ragazzo che sta inseguendo il suo sogno, nato ad Asti nel 2002. Pietro Bagnadentro, questo il suo vero nome, è stato anche un promettente calciatore: carriera sportiva che a causa di un infortunio ha dovuto abbandonare. Tuttavia le sette note sono sempre state la sua vera vocazione, iniziata quando era un ragazzino, trasmessa dalla sua mamma che è una pianista.

Proprio per questo motivo il volto amato di Amici ha iniziato il suo percorso all’interno della musica attraverso lo studio della chitarra e facendosi trasportare dai ritmi del jazz, dell’R&B e del rap francese e americano. Il 2018 è un anno importante nella sua biografia, perché è l’anno in cui decide di fare un passo concreto attraverso la collaborazione con il produttore Karl Laurent incidendo così le sue prime canzoni.

Trigno, dal calcio alla musica

Ma è ovviamente la sua partecipazione nel 2024 al talent show Amici che offre a Trigno, l’attenzione del grande pubblico, anche se nel 2020 ha pubblicato il suo singolo Lento, distribuito da Sony music. È stato infatti Spotify ad immettere per primo la musica del giovane cantante nel web, facendogli acquisire l’ammirazione di moltissimi ascoltatori.

Trigno, nonostante si sia trasferito molto giovane a Milano dove oggi risiede proprio per portare avanti la sua carriera musicale, è sempre stato molto legato alla sua città natale e anche a quel mondo sportivo in cui si è fatto notare all’interno di squadre importanti come la Juventus e il Torino. E il suo nome d’arte è legato a tutto ciò.

Un nome d’arte particolare, che non è passato inosservato e di cui molti si chiedono il significato. La risposta è molto semplice, ed è stato lo stesso cantante ad averlo spiegato recentemente, ricordando proprio i tempi passati mentre rincorreva un pallone. Trigno infatti è il nome che deriva da un grido di incoraggiamento di suo padre che invece di chiamarlo Pietro lo chiamava Pietrigno per ricordare in maniera simpatica i nomi dei grandi calciatori sudamericani.

All’interno del talent show di Maria De Filippi Trigno non si è contraddistinto solo per la sua voce e per il suo talento, ma anche per il suo fascino e per aver avuto un flirt con la ballerina Chiara: particolare che ha scatenato la curiosità dei telespettatori. I due infatti hanno iniziato ad avere un’intesa nelle prime settimane del programma fino ad arrivare a un bacio che confermò il loro reciproco interesse.

La sua coach è Anna Pettinelli che ha subito notato il suo talento e il suo carattere forte fuori dagli schemi: peculiarità che ogni tanto gli sono costati provvedimenti disciplinari con il rischio di dover lasciare il programma. Tuttavia Trigno è riuscito a conquistare la maglia per il serale e adesso si sta giocando in tutto e per tutto la vittoria.