TriGno e Antonia si esibiscono, ma sui social Nicolò diventa virale: “La voce di Amici è lui”

“La voce di Amici è Nicolò”, è questa la voce che sta circolando in queste ore sul web, proprio durante la finale di Amici di Maria De Filippi. Trattasi dell’amatissimo ex allievo del talent, eliminato a un passo dall’ultima puntata e la cui uscita di scena ha scatenato il caos tra i fan. Le foto e i video che ritraggono il volto del giovane cantante sono circolate dopo le esibizioni di TriGno e Antonia, i due protagonisti della categoria Canto di questa finale, andata in onda su Canale 5 il 18 maggio.

Cosa è successo sul web durante le esibizioni di TriGno e Antonia

TriGno e Antonia sono i due cantanti finiti in finale ad Amici e, dopo l’eliminazione di Francesco, si stanno contendendo la vittoria con gli altri allievi ballerini. Le loro performance sono piaciute a tutti in studio, tanto che i giornalisti presenti si sono anche complimentati con loro per il percorso che hanno avuto e per come sono cresciuti umanamente e professionalmente. Nonostante questo, alcuni fan non possono smettere di pensare a Nicolò, il giovane cantante eliminato dal talent poco prima della finale e che ha conquistato il pubblico con la sua voce.

L’allievo di Anna Pettinelli è infatti stato mandato via, ma non ha smesso di essere amato dai telespettatori, tanto che in molti continuano ad ascoltare le sue canzoni sul web e a seguirlo sui social. Su X, sono ad esempio circolato delle fotografie che ritraggono Nicolò nello studio di Amici durante il suo percorso nel talent. “La vera voce di Amici è lui“, si legge in rete. Delle parole – queste – scritte dagli ammiratori dell’ex allievo di Amici, che ancora esprimono la proprio discordia sulla sua uscita di scena da Amici.