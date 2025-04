Il Trento Live Fest si allarga con altri nomi: sei concerti tra giugno e luglio

Si amplia il cartellone del Trento Live Fest che animarà i due week—end a cavallo tra giugno e luglio con sei serate allestite nella Trentino Music Arena. Tra i protagonisti BigMama, Fabri Fibra, Alessandra Amoroso, Tananai e Geolier

Si fa sempre più ampio e interessante l’appuntamento con il Trento Live Fest, sei serate con grandi nomi italiani tutti attualmente in classifica.

L’estate trentina si accende con questo nuovo festival che mette insieme musica, valutazione del territorio e un’offerta artistica capace di coinvolgere pubblici diversi.

Trento Live Fest: novità in cartellone

Alla sua prima edizione la rassegna organizzata con il supporto della Provincia autonoma di Trento, si presenta già con nomi molti importanti: sei serate all’interno della Trentino Music Arena con una lineup che continua ad arricchirsi di nuovi nomi.

Gli ultimi ingressi annunciati sono quelli di BigMama, Ele A, Eugenio in Via di Gioia e Mazzariello e si affiancano a una rosa di artisti già consolidata, completando un cartellone che spazia tra i generi e generazioni. Dalla canzone d’autore al rap, dal pop più amato alle nuove tendenze dell’indie italiano, il Trento Live Fest promette sei giorni intensi, capaci di coniugare l’emozione del live con la bellezza di un territorio unico.

Trento Live, un’esperienza oltre il concerto

Non si tratta solo di musica ed eventi dal vivo. Il Trento Live Fest punta a costruire un’esperienza più ampia, unendo agli spettacoli anche la valorizzazione delle eccellenze locali. Ogni biglietto per il festival include anche una Trentino Guest Card valida per tutto il weekend. Un’occasione in più per chi arriva da fuori, ma anche un invito per chi abita in zona a riscoprire musei, castelli, parchi naturali e itinerari culturali. Giornate tra passeggiate, malghe, parchi, rifugi e sentirti e serate al concerto.

La card consente l’uso gratuito dei trasporti pubblici, sconti presso strutture convenzionate, accesso facilitato a esperienze guidate e degustazioni. Un modo concreto per trasformare una serata in concerto in un intero fine settimana tra arte, natura e cultura.

Trento Live, il territorio in primo piano

Un legame, quello con il territorio, che passa anche attraverso questi dettagli. La scelta di legare l’identità del festival a un partner radicato localmente rafforza l’idea di un evento che nasce dal territorio e si rivolge a un pubblico variegato: famiglie, giovani, appassionati di musica, turisti – non solo italiani – e residenti.

I biglietti per le singole serate sono già acquistabili su, con la possibilità di scegliere anche due formule di abbonamento dedicate:

June 2DAYS, valido per sabato 28 e domenica 29 giugno

July 2DAYS, valido per venerdì 4 e sabato 5 luglio

Una proposta pensata per agevolare chi vuole vivere l’intero weekend a Trento, magari unendo la partecipazione al festival a un soggiorno culturale o naturalistico nella zona. La combinazione tra musica e turismo è uno degli elementi centrali dell’identità del Trento Live Fest.

Gli organizzatori: “Vogliamo raccontare Trento con la musica”

“Il nostro obiettivo è offrire non solo un festival musicale, ma un’occasione per scoprire e vivere il territorio – spiegano gli organizzatori di Magellano Concerti – la line-up è pensata per soddisfare gusti diversi, ma anche per costruire un racconto che unisca musica e paesaggio, cultura e intrattenimento”.

Non si tratta dunque solo di grandi nomi, ma di un progetto che guarda a un’esperienza immersiva. La Trentino Music Arena, già teatro di eventi di grande richiamo – su tutti il concerto di Vasco Rossi del 20 maggio 2022 con oltre 100mila presenze – si conferma location ideale per ospitare un evento destinato a crescere nel tempo. Il tutto nonostante una notevole incertezza immediatamente suggestiva proprio allo show del Blasco con un 2023 quasi completamente deserto e senza eventi.

Gli appuntamenti del Trento Live Fest 2025

Venerdì 27 giugno – Diodato, Lucio Corsi, Mazzariello

Sabato 28 giugno – Geolier, Ele A

Domenica 29 giugno – Rose Villain, Coma_Cose

Giovedì 3 luglio – Fabri Fibra (data zero del “Festival Tour 2025”)

Venerdì 4 luglio – Tananai, Eugenio in Via di Gioia

Sabato 5 luglio – Alessandra Amoroso, La Rappresentante di Lista, BigMama