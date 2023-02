Tremi è una canzone di LDA con il featuring di Aka 7even, tratta dall’album “Quello che fa bene“, uscito il 17 febbraio 2023. Il disco arriva a distanza di pochi giorni dalla partecipazione al Festival di Sanremo di LDA con il brano “Se poi domani“. Qui sotto potete ascoltare il brano, leggere testo e significato del pezzo.

Qui la video intervista a LDA.

LDA feat. Aka 7even, Tremi, Ascolta la canzone, leggi il significato

Cliccando qui potete vedere il visual video del brano, a seguire il pezzo in streaming e il significato del pezzo.

“Tremi” apre alla la vulnerabilità di chi canta che decide di mostrare la sua parte più intima e autentica solo alla propria partner. L’amata sembra essere l’unica a cui il narratore si sente di mostrare questo lato di sé, che nasconde, invece, agli altri.

Il testo della canzone affronta anche il desiderio di intimità fisica e di sentirsi desiderati, di condividere emozioni e sensazioni. Non manca la paura di lasciarsi andare e la difficoltà di affrontare la realtà, che viene raffigurata dall’alba che porta con sé la fine di questo momento intenso e indimenticabile.

LDA feat. Aka 7even, Tremi, Testo canzone

Se non ti guardo poi ti penserò

Nella notte meglio stare soli

Tra le vertigini io non cadrò

Ma se mi affaccio non guarderò fuori

Ma so che se spengo la luce nel buio m’accecherò

Col tuo viso quel cul0 lo giuro

Ma tu sei così soffice che fai rumore

Mi sussurri mentre fai l’amore

Giuro che sei solo tu

La parte di me

Che nasconderò a tutti e vedrò solo io

Mentre mi dici dai vieni vieni vieni

Fammi sentire che tremi tremi tremi

Giuro la parte migliore che c’è

L’ho mostrata solamente a te

Ti ricordi quando avevo tutti contro?

E volevo avere il mio posto nel mondo?

Io guardo foto per il tuo ricordo

Ma non le strappo perché ne ho bisogno

Ma tu sei così soffice che fai rumore

Mi sussurri mentre fai l’amore

Giuro che sei solo tu

La parte di me

Che nasconderò a tutti e vedrò solo io

Mentre mi dici dai vieni vieni vieni

Fammi sentire che tremi tremi tremi

Nella notte sei già mia

Ma so che non vale

Se muore l’alba insieme a me

Giuro che sei solo tu

La parte di me

Che nasconderò a tutti e vedrò solo io

Mentre mi dici dai vieni vieni vieni

Fammi sentire che tremi tremi tremi

Giuro che sei solo tu

La parte di me

Che nasconderò a tutti e vedrò solo io

Mentre mi dici dai vieni vieni vieni

Fammi sentire che tremi tremi tremi tremi

Tremi, tremi