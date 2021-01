“Treat People With Kindness” è il nuovo singolo di Harry Styles nonché uno slogan che il cantante ha sempre utilizzato per il merchandising, sin dal suo primo tour da solista nel 2017. Ad ogni spettacolo, una varietà di prodotti con la frase era disponibile per l’acquisto. I profitti dalle vendite sono stati destinati ad enti di beneficenza locali ad ogni tappa del tour. In un articolo dell’ottobre 2019, Capital FM ha notato che lo slogan aveva ha un significato importante per la base di fan di Styles: è stato ampiamente adottato dai fan come simbolo di amore, gentilezza e accettazione.

E proprio questo mantra è stato scelto come titolo di una traccia presente nell’ultimo album dell’ex One Direction, Fine Line, scelta ora come nuovo estratto. Nel video ufficiale della canzone (che potete recuperare qui), Harry è affiancato da Phoebe Waller-Bridge, star della serie tv Fleabag (se non l’avete ancora vista, vi consiglio caldamente di recuperarla).

Il messaggio della canzone è un chiaro invito a trattare le persone con gentilezza, ad essere propensi e amorevoli con gli altri. Qui sotto potete leggere testo e traduzione del brano.

Harry Styles, Treat People With Kindness, Lyrics

[Intro]

Maybe, we can

Find a place to feel good

And we can treat people with kindness

Find a place to feel good

[Verse 1]

I’ve got a good feeling

I’m just takin’ it all in

Floating up and dreamin’

Droppin’ into the deep end

[Pre-Chorus]

And if we’re here long enough

They’ll sing a song for us

And we’ll belong

[Chorus]

Maybe, we can

Find a place to feel good

And we can treat people with kindness

Find a place to feel good

[Verse 2]

Giving second chances

I don’t need all the answers

Feeling good in my skin

I just keep on dancin’

[Pre-Chorus]

And if we’re here long enough

We’ll see it’s all for us

And we’ll belong

[Chorus]

Maybe, we can

Find a place to feel good

And we can treat people with kindness

Find a place to feel good

[Bridge]

And it’s just another day (And it’s just another day)

And if our friends all pass away (Oh-oh, oh-oh)

It’s okay (It’s okay, it’s okay)

It’s okay (It’s okay, it’s okay, yeah)

Hey!

Here we go now

[Chorus]

Maybe, we can

Find a place to feel good

And we can treat people with kindness

Find a place to feel good

[Outro]

All we ever want is automatic all the time

All we ever want is auto, auto all of the time

All we ever want is automatic all the time

All we ever want is auto, auto all of the time

Maybe, we can (All together now, one more time)

Find a place to feel good (Oh yeah)

And we can treat people with kindness (Just a little bit of kindness)

Find a place to feel good (Ow)

Harry Styles, Treat People With Kindness, Traduzione

Forse possiamo

Trovare un posto dove stare bene

E possiamo trattare le persone con gentilezza

Trovare un posto dove stare bene

Ho una bella sensazione

Sto solo prendendo tutto

Galleggiando in su e sognando

Passando verso una fine profonda



E se stiamo qui abbastanza a lungo

Canteranno una canzone per noi

E noi apparterremo

Forse possiamo

Trovare un posto dove stare bene

E possiamo trattare le persone con gentilezza

Trovare un posto dove stare bene

Dare una seconda possibilità

Non ho bisogno di tutte le risposte

Mi sento bene nella mia pelle

Continuo solo a ballare

E se siamo qui abbastanza a lungo

Vedremo che è tutto per noi

E noi ci apparterremo

Forse possiamo

Trovare un posto dove stare bene

E possiamo trattare le persone con gentilezza

Trovare un posto dove stare bene

Ed è solo un altro giorno (Ed è solo un altro giorno)

E se tutti i nostri amici se ne andranno (Oh-oh, oh-oh)

Va bene (va bene, va bene) Va bene (va bene, va bene, sì)

Hey! Adesso andiamo

Forse possiamo

Trovare un posto dove stare bene

E possiamo trattare le persone con gentilezza

Trovare un posto dove stare bene

Tutto ciò che vogliamo è sempre automatico

Tutto ciò che vogliamo è sempre auto, sempre auto Tutto ciò che vogliamo è sempre automatico

Tutto ciò che vogliamo è sempre auto, sempre automatico

Forse possiamo (tutti insieme ora, ancora una volta)

Trovare un posto dove sentirsi bene (Oh sì)

E possiamo trattare le persone con gentilezza (solo un po’ di gentilezza)

Trovare un posto dove sentirti bene (Ow)