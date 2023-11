Always è una ballad dei Bon Jovi, traccia di apertura del suo primo greatest hits, ‘Cross Road’, pubblicato nell’ottobre 1994. In poco tempo fu subito un successo in tutto il mondo, vendendo oltre tre milioni di copie. La canzone raggiunse la quarta posizione nella Billboard Hot 100 degli Stati Uniti, diventando la loro undicesima e ultima hit nella top 10. È stato un successo internazionale, raggiungendo il numero uno in Belgio, Canada, Irlanda e Svizzera, il numero due in Australia e Regno Unito e il numero quattro in Germania.

Inizialmente era stata pensata come brano portante della colonna sonora del film “Romeo is bleeding”. Dopo essere rimasto impressionato dalla proiezione in anteprima del film – che fu un flop di critica e di botteghino – decise di non prestare “Always” ai produttori. Bon Jovi ha commentato:

“La sceneggiatura era fantastica: il film no”

Bon Jovi, Always, Significato

Il brano parla di un amore assoluto e lo canta, sottolineando l’eternità del sentimento. Lui è disperato all’idea di averla persa, di non poter più avere l’amata al suo fianco e sarebbe disposto a tutti pur di cambiare il destino avverso per loro due.

Bon Jovi, Always, Testo della canzone

This Romeo is bleeding

But you can’t see his blood

It’s nothing but some feelings

That this old dog kicked up

It’s been raining since you left me

Now I’m drowning in the flood

You see I’ve always been a fighter

But without you I give up

I can’t sing a love song

Like the way it’s meant to be

Well, I guess I’m not that good anymore

But baby, that’s just me

And I will love you, baby, always

And I’ll be there forever and a day, always

I’ll be there till the stars don’t shine

Till the heavens burst and

The words don’t rhyme

And I know when I die, you’ll be on my mind

And I’ll love you, always

Now your pictures that you left behind

Are just memories of a different life

Some that made us laugh, some that made us cry

One that made you have to say goodbye

What I’d give to run my fingers through your hair

To touch your lips, to hold you near

When you say your prayers try to understand

I’ve made mistakes, I’m just a man

When he holds you close, when he pulls you near

When he says the words you’ve been needing to hear

I’ll wish I was him ‘cause those words are mine

To say to you ‘till the end of time

Yeah, I will love you, baby, always

And I’ll be there forever and a day, always

If you told me to cry for you

I could

If you told me to die for you

I would

Take a look at my face

There’s no price I won’t pay

To say these words to you

Well, there ain’t no luck

In these loaded dice

But baby if you give me just one more try

We can pack up our old dreams

And our old lives

We’ll find a place where the sun still shines

And I will love you, baby, always

And I’ll be there forever and a day, always

I’ll be there till the stars don’t shine

Till the heavens burst and

The words don’t rhyme

And I know when I die, you’ll be on my mind

And I’ll love you, always

Always

Bon Jovi, Always, Traduzione della canzone

Questo Romeo sta sanguinando

Ma non puoi vedere il suo sangue

Non sono altro che alcuni sentimenti

Che questo vecchio cane ha scalciato

Piove da quando mi hai lasciato

Ora sto annegando nell’alluvione

Vedi, sono sempre stato un combattente

Ma senza di te mi arrendo

Non riesco a cantare una canzone d’amore

Come dovrebbe essere

Beh, immagino di non essere più così bravo

Ma tesoro, sono solo io

E ti amerò, tesoro, sempre

E sarò lì per sempre e un giorno, sempre

Sarò lì finché le stelle non brilleranno

Finché i cieli non scoppieranno e

Le parole non faranno rima

E so che quando morirò, sarai nella mia mente

E ti amerò, sempre

Ora le tue foto che hai lasciato dietro di te

Sono solo ricordi di una vita diversa

Alcuni ci hanno fatto ridere, altri ci hanno fatto piangere

Uno che ti ha costretto a dire addio

Cosa darei per passarti le dita tra i capelli

Per toccare le tue labbra, per tenerti vicino

Quando dici le tue preghiere cerca di capire

Ho commesso degli errori, sono solo un uomo

Quando ti tiene stretto, quando ti avvicina

Quando dice le parole che avevi bisogno di sentire

Vorrei essere lui perché quelle parole sono mie

Per dirti fino alla fine dei tempi

Sì, ti amerò, tesoro, sempre

E sarò lì per sempre e un giorno, sempre

Se mi dicessi di piangere per te

potrei

Se mi dicessi di morire per te

Vorrei

Dai un’occhiata alla mia faccia

Non c’è prezzo che non pagherò

Per dirti queste parole

Beh, non c’è fortuna

In questi dadi truccati

Ma tesoro, se mi dai solo un altro tentativo

Possiamo mettere in valigia i nostri vecchi sogni

E le nostre vecchie vite

Troveremo un posto dove splende ancora il sole

E ti amerò, tesoro, sempre

E sarò lì per sempre e un giorno, sempre

Sarò lì finché le stelle non brilleranno

Finché i cieli non scoppiarono e

Le parole non fanno rima

E so che quando morirò, sarai nella mia mente

E ti amerò, sempre

Sempre