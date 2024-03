Era il 2013 quando Richie Sambora non fu più il chitarrista dei Bon Jovi e, al suo posto, in seguito, arrivò Phil X. Ma come sono i loro rapporti, oggi, a distanza di oltre dieci anni? A rispondere a questa domanda ci ha pensato il cantante, in vista dell’uscita della docuserie di Hulu “Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story“. La première del documentario avverrà in aprile e Jon Bon Jovi cantante ha dato una breve anticipazione del suo legame con l’ex collega. Queste le sue parole a Ultimate Classic Rock:

“Non siamo in contatto perché non fa più parte dell’organizzazione. Non significa che non ci sarà amore per sempre, ma sono passati 11 anni da quando non si è più fatto vivo. C’erano problemi emotivi con cui aveva a che fare come padre single, c’erano problemi di abuso di sostanze. E Phil X doveva presentarsi una volta, e poi Phil X doveva presentarsi un’altra volta. E poi, ancora, c’era uno spettacolo quella sera. Cosa potevamo fare?”

Sambora ha lasciato i Bon Jovi nel 2013 durante la prima tappa del loro tour “Why We Can”, poche ore prima che la band si esibisse a Calgary, Alberta, Canada. In quel periodo, il chitarrista parlò di questioni personali, aggiungendo poi a People, in seguito, che non aveva avuto alcuna scelta in merito. È stato ufficialmente sostituito dal chitarrista Phil X nel 2016. E ricordando quel periodo, racconta:

“Non è stata affatto una decisione popolare, ovviamente, ma non avevo quasi nessuna scelta al riguardo. Avevo molto lavoro consapevole da fare riguardo la mia vita personale. Avevo persone intorno a me che mi amavano, ed è stata una buona cosa aver superato tutto questo… ho capito che mia figlia Ava aveva bisogno di me in quel momento. La famiglia doveva venire prima di tutto e così è stato“

Da quando ha lasciato i Bon Jovi, Richie Sambora è tornato con la band solo una volta per suonare nella Rock and Roll Hall of Fame, nel 2018.

Nel trailer del documentario, è lo stesso musicista a parlare del suo abbandono dei Bon Jovi:

“Non mi pento di essermene andato. Mi pento di come l’ho fatto“