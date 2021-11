Tra silenzi (Roma) è la canzone di Alex interpretata ad Amici 2021.

Alex, Tra silenzi (Roma), significato canzone

Il brano è il secondo inedito ufficiale presentato nel talent show, dopo il successo di Sogni al cielo. Il pezzo è una analisi della condizione del cantante avvolto dal silenzio che viene invaso dai rumori della televisione mentre lo sguardo volge altrove, a un cielo con le nuvole e la pioggia che scende. La mente, intanto, percorre viaggi e crea quadri di presente e passato, tra ricordi e realtà. Alex è nato a Como il 16 giugno 2000. Il suo vero nome è Alessandro Rina, suona pianoforte e chitarra e ha ammesso di non amare dare un titolo alle canzoni perché troppo riduttivo. Infatti, poi, “Sogni al cielo” è stato scelto dalla sua insegnante, Lorella Cuccarini.

Alex, Tra silenzi (Roma), ascolta la canzone

Alex, Tra silenzi (Roma), testo canzone

Ho lasciato accesa la tv

così sento i suoni nel silenzio

fuori nuvole

piangono a testa in giù

forse è tempo che le ascolti un po’ di più

Soffia via la polvere

sopra di me

si espande contro la luce

dividendosi

come se fosse sola al mondo

senza il bisogno di nient’altro

Tra silenzi

guardo un quadro che man mano cade a pezzi

con due anime sorridenti sembra un pazzo

in una lunga lunga fila di diversi

giudicati da tutti quanti e da se stessi

Lui nascosto nella folla dei suoi testi

E ormai trasparente, scorgo tutto quello che mi confonde i riflessi

E le sue forme che mi lascian qui

Tra silenzi

guardo un quadro che man mano cade a pezzi

con due anime sorridenti sembra un pazzo

in una lunga lunga fila di diversi

giudicati da tutti quanti e da se stessi

Ma toccano la vita con i gesti

che ha nascosto nella folla dei suoi testi

Tra silenzi

tocchiamo la vita con pochi gesti