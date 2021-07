“Toy Boy” è un singolo di Colapesce e Dimartino pubblicato per Dischi Numero Uno e 42 Records.

La canzone include la collaborazione con Ornella Vanoni con un sound che ammicca alla bossanova, genere approcciato dalla cantante nell’album del 1976 La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria. Uno dei lavori più amati dalla stessa cantante, nella sua lunga carriera.

Questo pezzo era stata svelato, in una versione iniziale intitolata “Ragazzo Giocattolo (Toy Boy)”, ad aprile 2021 durante il programma Propaganda Live, in onda su La7.

Dopo il boom di “Musica leggerissima” in gara al Festival di Sanremo 2021, ci aspetta un altro tormentone per l’estate 2021, firmata Colapesce e Dimartino?

Si tratta di un divertente scambio con i due cantanti che ammiccano ma vengono “rifiutati” fino ad un finale aperto, ironico (“Ma provate a ritornare, Qualche cosa magari si può fare”).

Qui sotto potete ascoltare il brano, a seguire il testo di Toy Boy di Colapesce e Dimartino feat. Ornella Vanoni.

[Intro: Colapesce & Dimartino]

Toy boy

Toy boy

Toy boy

Toy boy

[Strofa 1: Ornella Vanoni]

Andate via

Ma come vi è venuto in mente?

È tardi, tardi, tardi

Tardi, tardi

Per me sirena tra la gente

[Pre-Ritornello 1: Colapesce & Dimartino]

Portaci a bere in fondo al mare

Organizziamo un carnevale

Faremo quello che tu vuoi

Saremo i tuoi

[Ritornello: Colapesce & Dimartino]

Toy boy, toy boy

Toy boy, toy boy

[Post-Ritornello 1: Ornella Vanoni]

Ma quali toy

Ma quali boy

L’amor fou si è spento ormai

[Strofa 2: Colapesce & Dimartino, Ornella Vanoni]

Resta con noi (Eh sì… resto con voi)

C’è un aliscafo che ci aspetta

E allora mi preparo in fretta

Abbiamo già i biglietti in tasca

Io tiro su qualche cosetta

Non serve a niente, lascia stare

[Pre-Ritornello 2: Colapesce & Dimartino, Ornella Vanoni]

Vedrai, vedrai, vedrai

Faremo il bagno tutti nudi

A Filicudi o ad Alicudi

Faremo quello che tu vuoi

(Ma non voglio niente io da voi)

Saremo i tuoi

[Ritornello: Colapesce & Dimartino, Ornella Vanoni]

Toy boy (Oh)

Toy boy (Ma è una fissa, è una fissa, una malattia)

Toy boy, toy boy

[Post-Ritornello 2: Ornella Vanoni]

Il mio fuoco si è spento

Non è più un argomento (A me dovevano capitare questi due)

[Bridge: Ornella Vanoni]

Tra una cachaça e una lambada

Ognuno sceglie la sua strada

Io per esempio torno a casa

Voi fate quello che volete

[Pre-Ritornello 3: Colapesce & Dimartino]

Ti prego spegni questa sete

Saremo i tuoi

[Ritornello: Colapesce & Dimartino, Ornella Vanoni]

Toy boy (Ancora, Madonna)

Toy boy

[Outro: Ornella Vanoni]

Ma provate a ritornare

Qualche cosa magari si può fare