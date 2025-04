Tony Effe, tutto sul rapper che ha debuttato al cinema a 4 anni

Tony Effe all’anagrafe è Nicolò Rapisarda. Nato a Roma il 17 maggio 1991 è uno dei rapper più famosi d’Italia, anche se forse non tutti sanno che la sua carriera non è iniziata con la musica ma con il cinema. Rapisarda infatti da bambino, all’età di 4 anni debutta nel film Viaggi di Nozze di Carlo Verdone.

Lo ritroviamo poi in Paparazzi (1998) di Neri Parenti, ne L’ombra del gigante (2000) di Roberto Petrocchi e in Prigioniere del cuore (2000) di Alessandro Capone. Nel 1999 è stato il protagonista della miniserie tv Rai Tutti per uno, dove ha interpretato un bambino di nome Tony, costretto a rinunciare al proprio sogno di diventare calciatore a causa di una malattia.

E’ durante l’adolescenza che Nicolò si avvicina alla musica, quando inizia, tra il 2014 e il 2015, a produrre i suoi primi progetti. Con Wayne Santana, Dark Side e Dark Pyrex, forma il collettivo Dark Polo Gang, che diventerà influente nel panorama musicale del rap italiano e in cui vi rimane fino al 2021.

Gli esordi, i successi e gli amori di Tony Effe

Il collettivo Dark Polo Gang è stato un passaggio di inestimabile valore per Tony Effe, perché sono stati gli anni grandi produzioni, durante i quali ha pubblicato progetti di successo come Twins, Trap Lovers e Dark Boys Club.

Nel 2021 ha intrapreso la carriera da solista con l’album Untouchable, che lo ha lanciato al primo posto in classifica, facendogli ottenere ottime recensioni. Nei due anni successivi ha collaborato con numerosi artisti italiani e internazionali, aggiudicandosi diversi dischi d’oro e di platino. Nel 2023 escono Bos e Taxi sulla Luna (feat. Emma), che riscuote grande successo. A marzo 2024 esce il suo secondo album Icon, con numerose collaborazioni (tra cui Sfera Ebbasta, Tedua, Geolier) e un grande successo commerciale: raggiunge il primo posto in Italia e nella Top Albums Debut Global.

Tony Effe raggiunge la grande popolarità con il singolo Sesso e samba (con Gaia) entrando così a far parte del mondo delle hit estive, chiamate comunemente e in gergo da boomer, “Tormentoni“. Con questo brano rimane per 12 settimane consecutive in cima alla classifica italiana. Nel 2025 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo nella categoria “Campioni“, con il brano Damme ‘na mano, classificandosi 25º, mentre nella serata delle cover duetta con Noemi, eseguendo Tutto il resto è noia di Franco Califano.

Tony Effe non è stato lontano dalle cronache: a settembre 2024 inizia un dissing con Fedez e Niki Savage, a cui risponde con brani come 64 barre di verità e Chiara, mentre proprio durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo diventa protagonista dell’affaire della collana, ossia una sorta di battaglia tra il cantante e gli addetti ai lavori sull’esposizione di una collana durante la sua esibizione.

L’organizzazione del Festival infatti vieta ai concorrenti di fare pubblicità occulta di marchi famosi o meno. Il rapper non accettò di buon grado questa imposizione, sfogandosi sui social: “Sono arrabbiato, mi hanno levato la collana prima di salire sul palco”, minacciando di non prendere più parte alla manifestazione canora. Alla fine però Tony, seppur arrabbiatissimo, si è adeguato, ma il paradosso è che la collana è diventato il gioiello più famoso del momento, ricevendo un’alta attenzione mediatica.

Sul fronte sentimentale il cantante ha avuto in passato una storia con Mega Taylor, ma oggi il suo cuore batte forte per Giulia De Lellis. I due stanno insieme dall’estate scorsa e nonostante i rumor di una crisi ad inizio della primavera, oggi sembrano più uniti che mai. Lui che è molto riservato durante un concerto ha speso per lei parole bellissime, definendola “la ragione della sua vita”: ” Ringrazio la mia ragazza. E’ stata un’estate bellissima”, mentre in un’intervista ha confessato: “Giulia è molto impegnativa. Diciamo che non sono abituato a rendere conto a nessuno, è una cosa nuova. Siccome lei ci mette il 100% in questa relazione, mi sto impegnando anche io e sto cercando di mettercelo a mia volta.”