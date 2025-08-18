Tony Effe risponde a Fedez: “Fai figli per i social”. Il dissing è senza quartiere

Si è concluso sabato sera il Red Valley Festival di Olbia, uno degli appuntamenti più attesi dei live di agosto nel nostro paese. E dopo lo show di Fedez, in programma il 13 agosto, era attesissimo il concerto di Tony Effe annunciato per la sera di Ferragosto.

Uno show che inevitabilmente, dopo il feroce dissing di Fedez su numerosi protagonisti della scena rap italiana, tra i quali proprio Tony Effe, ha scatenato un nuovo ulteriore capitolo del botta e risposta tra i due artisti.

Tony Effe chiude il Red Valley

Sul palco davanti a 20mila persone Tony Effe, 34 anni, ex membro della Dark Polo Gang ha deciso di replicare pubblicamente alla stoccata che il collega milanese gli aveva lanciato due sere prima, nello stesso evento. E la risposta è arrivata a sorpresa, a metà concerto, quando Tony Effe ha presentato Chiara, un brano inedito scritto circa un anno fa, nato proprio all’epoca delle prime schermaglie social con Fedez.

Inutile sottolineare il fatto che Chiara sembra essere un riferimento più che evidente alla ex moglie di Fedez, Chiara Ferragni. Ma se ci fossero dubbi a rendere ancora più evidente il dissing è il testo.

Tony Effe vs Fedez: again…

La frase che ha fatto più discutere recita testualmente… “Hai fatto i figli solo per postarli”, un attacco frontale al modo in cui Fedez per molto tempo ha racconta la propria famiglia sui social con grande evidenza per i suoi due figli, Leone e Vittoria. Subito dopo, Tony Effe rincara con un altro verso: “L’hai chiamato Leo ma sei un coniglio”, prendendo di mira anche il primogenito di Fedez oltre che l’immagine pubblica del rapper.

Il pubblico, diviso tra fischi e applausi, ha reagito con forza spaccandosi letteralmente in due sia in arena che on line. Sui social la citazione ha immediatamente fatto il giro della rete, polarizzando i fan, tra posizioni favorevoli, quasi divertite di questo nuovo botta e risposta, e altre estremamente critiche… “I figli non si toccano” scrive qualcuno direttamente sulla pagina social ufficiale di Tony Effe, giudicando inaccettabile il coinvolgimento di due bambini in una disputa musicale.

Un dissing che arriva la lontano

Per capire l’origine del duello verbale bisogna tornare a due sere prima, quando Fedez – sempre dal palco del Red Valley – aveva reinterpretato una sua strofa prendendo di mira vari colleghi. A Tony Effe aveva riservato un paragone pungente: “Tony Effe a Sanremo sembrava Pavarotti”. Una frase che, dietro l’ironia, voleva sottolineare la scarsa performance del trapper romano all’ultimo Festival.

E di qui la sfida si è trasformata in un botta e risposta live, riportando l’atmosfera ai tempi d’oro della trap, quando i dissing non erano solo online ma diventavano veri e propri eventi sul palco. La presenza di Giulia De Lellis, attuale compagna di Tony e madre della sua futura figlia Priscilla, ha reso ancora più personale e mediatico il momento.

La De Lellis, autrice del bestseller Le Corna stanno bene su tutto (2019) è stata protagonista per almeno due anni della stagione del gossip nazionale dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne e la sua storia controversa con Andrea Damante.

Dissing in tour

Una nuova puntata del confronto Fedez-Tony Effe che dimostra quanto i due artisti continuino a utilizzare la scena musicale come arena di scontro personale e artistico. Resta da vedere se il duello si fermerà qui o se proseguirà in nuovi brani, show o social post. Una cosa è certa: la rivalità tra i due ha acceso l’estate musicale italiana e continuerà a far discutere.

Nel frattempo il tour estivo di Tony Effe prosegue: il 21 agosto ad Apricene e il 29 a Catania, Villa Bellini con Gué. Così come cresce l’attesa per le date di Fedez che a settembre tornerà al Forum di Assago con due date, la prima delle quali è andata immediatamente sold out.