Fedez infiamma il Red Valley: dissing a pioggia e un tuffo nel passato con Francesca Michielin

Ospite di lusso del Red Valley Festival di Olbia, Fedez torna al suo lato più caustico tra frecciate e nostalgia con numerosi riferimenti velenosi ad alcuni diretti concorrenti come Tony Effe e Achille Lauro. Non viene risparmiata nemmeno Elodie

C’era molta attesa per lo show in programma ieri sera sul palco del Red Valley Festival all’Olbia Arena con Fedez, protagonista di uno dei momenti più discussi dell’estate musicale italiana.

Il rapper milanese, che quest’anno ha inserito in calendario poche date essenziali in vista di quello che sarà l’attesissimo doppio appuntamento del 19 e 20 settembre che lo riporterà al Forum di Assago, si è confermato fedele alla sua fama di grande provocatore mettendo in scena un doppio colpo studiato ad arte per far parlare di sé. Prima un’inedita e corrosiva versione di Tutto il contrario (brano del 2011), quindi un duetto a sorpresa con Francesca Michielin sulle note di Cigno nero.

Fedez con le armi cariche

Fedez ha subito messo le cose in chiaro ancora prima di cominciare a cantare e lo ha fatto con un avvertimento: “Ho delle cose da dire, ma so già che domani mattina me ne pentirò”.

Poche battute e sulle note di Tutto il contrario, con un testo riveduto e corretto, le sue rime si sono trasformate in fendenti verbali diretti a mezzo mondo dello spettacolo e della politica. A bersaglio Tony Effe (A Sanremo sembrava Pavarotti), Elodie (San Siro è lo spin off di Chi l’ha visto), Gianluca Gazzoli (il nuovo Pippo Baudo), Achille Lauro (il costume di Carnevale lo chiedo a lui), ma anche Ilaria Salis (Ti vorrei sposare ma sei già occupata, come una casa popolare).

Infine nel mirino anche una delle grandi nemesi, la giornalista Selvaggia Lucarelli (Fedez è morto, Selvaggia è molto triste, ora chi se la inc***, sono io il suo core business).

Fedez e il colpo a Chiara Ferragni

Ma inevitabilmente Fedez ha dedicato la sua frecciata più personale alla ex moglie Chiara Ferragni, che ha forzato in un paragone tra le sue nozze e il concerto dei Coldplay, con un confronto feroce con l’episodio della KissCam che aveva immortalato due amanti clandestini durante il live di Boston della band britannica.

Una battuta che ha immediatamente acceso il dibattito online, dividendolo tra chi ha interpretato la rima come lo sfogo sincero di un innamorato tradito e ferito e chi invece la vede come un colpo calcolato per alimentare il gossip che continua ad animare una storia ormai finita da due anni.

Fedez, subito virale

Inevitabilmente in pochi minuti, i video dell’esibizione di Fedez sono rimbalzati su TikTok, X e Instagram, accumulando centinaia di migliaia di visualizzazioni. Gli hashtag dedicati a Fedez e al Red Valley sono entrati nei trending topic di oggi, confermando l’efficacia della sua strategia comunicativa.

Il ritorno di Fedez alle origini e la complicità con Francesca Michielin

Il secondo atto della serata ha cambiato atmosfera. Fedez ha mostrato un lato più intimo e riflessivo richiamando sul palco Francesca Michielin, partner artistica di lunga data, per un’intensa esecuzione di Cigno nero. Un momento nostalgico che ha riportato il pubblico indietro di almeno dieci anni, quando il brano consacrò la coppia nel panorama musicale italiano.

Secondo molti osservatori, la scelta di riproporre Tutto il contrario — nella sua veste più diretta e pungente con un testo che molto spesso in passato Fedez aveva cambiato a seconda delle occasioni e degli obiettivi da colpire — rappresenta un ritorno alle origini. Un Fedez meno patinato, più crudo e irriverente, sicuramente una versione più rap, lontana dalle atmosfere pop e social degli ultimi anni. Un contrasto netto con la fase più mainstream della sua carriera: tanto che molti la considerano una vera e propria una dichiarazione di intenti in vista di quelle che potrebbero essere le sue prossime uscite.

Una strategia calcolata?

Dietro il dissing a pioggia e l’effetto nostalgia, molti intravedono una strategia precisa nei testi di Fedez. Colpire il cuore dell’estate proprio nel fine settimana del Ferragosto con un’operazione mediatica a doppio binario, capace di alimentare polemiche ma allo stesso tempo rinsaldare il legame con i fan della prima ora, che forse lo rimpiangono un po’. Una combinazione di attacchi mirati e di revival di successi storici che non solo gli garantisce titoli sui media, ma anche un engagement altissimo sui social.

Che si tratti di puro istinto o di calcolo accurato, la notte di Olbia ha confermato una verità: Fedez sa ancora come far parlare di sé e trasformare un concerto in un evento di costume. Fedez, due sole uscite pubbliche in agosto – oltre al Red Valley quella del Twiga di Porto Cervo – e in una esibizione di soli quattro brani – oltre a Tutto il contrario e Cigno Nero ha proposto solo Italiana e Senza Pagare – è di nuovo in tendenza.