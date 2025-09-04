Tony Effe, chi è il rapper: vero nome, origini, passato nel cinema, ex famose

Nicolò Rapisarda, in arte Tony Effe, continua a consolidare la sua presenza come una delle voci più influenti del panorama musicale italiano, con una carriera che si estende dalla recitazione alla trap, passando per il successo con la storica Dark Polo Gang e la sua affermazione da solista.

Nato a Roma il 17 maggio 1991, Tony Effe proviene da una famiglia benestante: suo padre è un orafo, mentre sua madre ha lavorato nel settore alberghiero.

Le origini di Tony Effe: dal cinema alla trap

Cresciuto tra i quartieri Monti, Trastevere e Campo de’ Fiori, Nicolò ha debuttato giovanissimo nel mondo dello spettacolo, recitando a soli quattro anni nel film cult Viaggi di Nozze di Carlo Verdone. Successivamente è apparso nella fiction Rai Tutti per uno (1999), dove interpretava un bambino di nome Tony: da questo personaggio deriva il suo nome d’arte, mentre “Effe” è un omaggio al brand di lusso Fendi.

Nonostante l’infanzia in un ambiente agiato, Tony Effe ha raccontato di aver vissuto una certa sensazione di inferiorità rispetto ai coetanei più ricchi, spingendolo a cercare nella musica una forma di riscatto personale ed economico. Durante il liceo ha iniziato a rappare con gli amici, futuri membri della Dark Polo Gang, un collettivo trap italiano fondato nel 2014 e considerato uno dei precursori del genere nel nostro paese.

La carriera musicale e il successo da solista

Il debutto discografico della Dark Polo Gang risale al 2017 con l’album Twins, prodotto da Sick Luke. Il gruppo si è fatto notare per il suo sound innovativo e testi espliciti, portando una ventata di novità nella scena trap italiana. Nel 2021 Tony Effe ha dato il via alla sua carriera solista con l’album Untouchable, che affronta i contrasti tra il lusso e la durezza della vita di strada.

Nel 2024 ha pubblicato il suo secondo album da solista, Icon, che ha consolidato ulteriormente la sua posizione nel mercato musicale. Tra i singoli più popolari vi sono Boss (che campiona il celebre brano In Da Club di 50 Cent), Taxi sulla luna in duetto con Emma Marrone, Dopo le 4 con Bresh e Tedua, e il tormentone estivo Sesso e Samba con Gaia, diventato una hit immediata grazie a un ritornello coinvolgente.

Nel 2025, Tony Effe è stato uno dei protagonisti del Festival di Sanremo con il brano Damme ‘na mano. Durante la quarta serata, dedicata alle cover, ha cantato con Noemi un omaggio alla città di Roma con Tutto il resto è noia di Franco Califano.

La sua partecipazione è stata accompagnata anche da un piccolo caso mediatico, il cosiddetto “collana gate”, quando gli è stato vietato di salire sul palco indossando una collana riconoscibile, con conseguenti polemiche e denunce da parte del Codacons all’Agcom.

Vita privata e relazioni pubbliche

Tony Effe ha avuto diverse relazioni di rilievo nel mondo dello spettacolo. Tra il 2019 e il 2021 ha vissuto una storia intensa con Taylor Mega, caratterizzata da alti e bassi e conclusasi dopo un tradimento confessato dal rapper, episodio che ha avuto grande eco mediatica. Nel frattempo, durante una pausa, ha avuto un breve flirt con la top model Vittoria Ceretti.

Nel 2023 si è parlato di un possibile flirt con Emma Marrone, smentito però dalla cantante che ha chiarito come tra loro ci sia un forte rapporto di amicizia e collaborazione artistica. Nel 2024 è stato fotografato più volte in compagnia di Chiara Ferragni e Giulia De Lellis: con la prima solo una cena tra amici, mentre con la seconda la relazione si è evoluta rapidamente da semplice flirt estivo a una coppia stabile, tanto che Tony Effe ha espresso pubblicamente il suo affetto e l’intenzione di convivere a Milano.

Questa evoluzione sentimentale ha suscitato anche qualche tensione, tra cui un dissidio con Fedez, che ha accusato il rapper di aver tentato un approccio con la sua ex moglie e di aver alterato la verità sulla propria infanzia.