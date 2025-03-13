Tony Boy ha annunciato le date e le città del Going Hard Live Summer 2025, il tour estivo nei mesi di luglio e agosto: biglietti, città e date

Tony Boy ha annunciato i concerti dell’estate 2025: ecco date e città, informazioni sui biglietti del ‘Going Hard Live Summer 2025’

Dopo il successo del suo primo tour dei club sold out in ogni data, Tony Boy ha annunciato le date del GOING HARD LIVE SUMMER 2025, prodotto da Vivo Concerti, che lo vedrà salire sui palchi dei principali festival italiani.

Il tour di Tony Boy partirà da Piazzola Sul Brenta (PD) (mercoledì 9 luglio 2025 @ Piazzola Live Festival) per proseguire a Roma (venerdì 11 luglio 2025 @ Rock in Roma), Francavilla al Mare (CH) (domenica 20 luglio 2025 @ Shock Wave Festival), Pordenone (domenica 27 luglio 2025 @ Pordenone Live), Cinquale (MS) (venerdì 8 agosto 2025 @ Vibes Festival), Cattolica (RN) (sabato 9 agosto 2025 @ Arena della Regina), Olbia (SS) (venerdì 15 agosto 2025 @ Red Valley Festival), Catania (sabato 16 agosto 2025 @ Sotto Il Vulcano Fest), Roccella Jonica (RC) (domenica 17 agosto 2025 @ Roccella Summer Festival) e si concluderà a (Rho) Milano (giovedì 11 settembre 2025 @ Fiera Milano Live).

Lo scorso febbraio si è concluso il GOING HARD LIVE 2025, il primo tour nei club di Tony Boy, un’esperienza che ha segnato una tappa fondamentale nella carriera dell’artista. Durante il tour, ha portato sul palco l’energia e l’intensità del suo ultimo album “Going Hard 3”, accompagnato dalle hit che hanno definito il suo percorso musicale.

Ecco, a seguire, tutte le informazioni.

CALENDARIO DATE TONY BOY – TOUR ESTIVO 2025

Mercoledì 9 luglio 2025 – Piazzola Sul Brenta (PD) @ Piazzola Live Festival

Venerdì 11 luglio 2025 – Roma @ Rock in Roma

Domenica 20 luglio 2025 – Francavilla al Mare (CH) @ Shock Wave Festival

Domenica 27 luglio 2025 – Pordenone @ Pordenone Live

Venerdì 8 agosto 2025 – Cinquale (MS) @ Vibes Festival

Sabato 9 agosto 2025 – Cattolica (RN) @ Arena della Regina

Venerdì 15 agosto 2025 – Olbia (SS) @ Red Valley Festival

Sabato 16 agosto 2025 – Catania @ Sotto Il Vulcano Fest

Domenica 17 agosto 2025 – Roccella Jonica (RC) @ Roccella Summer Festival

Giovedì 11 settembre 2025 – (Rho) Milano @ Fiera Milano Live

Biglietti per tour estivo 2025 di Tony Boy

I biglietti per le date del tour saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da venerdì 14 marzo 2025 alle ore 14.00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 19 marzo 2025 alle ore 11.00.