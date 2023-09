A poche ore dall’uscita del nuovo singolo, Sensazione stupenda, che anticipa la pubblicazione del secondo disco solista, Tommaso Paradiso ha annunciato una serie di date per il suo “Sensazione Stupenda Premiere Tour” 2023. Si tratta di un giro nei pub per ascoltare il nuovo album insieme a lui.

Sensazione stupenda Premiere tour sarà un’esperienza immersiva e intima nell’immaginario di Tommaso Paradiso, riservata a chi effettuerà il pre-order del nuovo album: un’occasione unica per incontrare l’artista e ascoltare i suoi più grandi successi affiancati da preziose anticipazioni dell’album, in un’atmosfera speciale.

Ecco tutte le informazioni.

Sensazione Stupenda Premiere Tour 2023 di Tommaso Paradiso, come partecipare

La modalità di partecipazione sarà la seguente: preordinando una copia autografata del CD o del vinile e selezionando la città in cui si vuole partecipare, si avrà l’accesso garantito alla data selezionata del Sensazione stupenda Premiere Tour. Le location verranno comunicate ai partecipanti 48 ore prima.

Gli eventi partiranno a settembre da Catania (mercoledì 13), per poi proseguire a Bari (mercoledì 20), Napoli (venerdì 22), Padova (mercoledì 27), Roma (sabato 30). Martedì 3 ottobre Tommaso sarà a Torino, per poi arrivare a Milano giovedì 5, alla vigilia della pubblicazione dell’album.

Nelle stesse città, dal prossimo novembre, l’artista si esibirà nei palazzetti con il tour TOMMY 2023, prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

Ecco le date del Tommy Tour 2023, in partenza il 16 novembre 2023.

Giovedì 16 novembre 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport

Domenica 19 novembre 2023 – Napoli @ PalaPartenope

Martedì 21 novembre 2023 – Bari @ PalaFlorio

Sabato 25 novembre 2023 – Padova @ Kioene Arena

Martedì 28 novembre 2023 – Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Sabato 2 dicembre 2023 – Catania @ PalaCatania

Mercoledì 6 dicembre 2023 – Torino @ Pala Alpitour

Il tour – prodotto e organizzato da Vivo Concerti – sarà l’occasione per ascoltare live i nuovi brani presenti in “Sensazione stupenda” e anche tutti i più grandi successi di Tommaso Paradiso: da Completamente (triplo platino) a Riccione (quadruplo platino), fino a Ricordami (disco di platino) e Non avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino; e ancora fra gli altri Felicità Puttana (quadruplo platino), Da Sola In The Night (disco di platino), Promiscuità, Fine Dell’Estate (disco d’oro), Zero Stare Sereno (disco di platino), Tutte Le Notti (disco d’oro) e Magari No (disco d’oro), dall’album Space Cowboy (disco d’oro).