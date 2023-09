Sensazione stupenda è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, disponibile dal 6 settembre 2023. Il brano anticipa l’uscita del secondo disco di inediti dell’ex leader dei TheGiornalisti. Conterrà anche i singoli Viaggio Intorno Al Sole e Amore Indiano (in collaborazione con i Baustelle), usciti nel corso del 2023. L’album è stato interamente scritto da Tommaso Paradiso, che si è avvalso della collaborazione in studio dei musicisti che lo accompagnano in tour. Ecco le parole del cantautore nel parlare del progetto:

È il manifesto di ciò in cui credo, delle storie che ho vissuto, della mia estetica, della mia poetica, di ciò che sono diventato e di ciò che sono stato. Con questo disco, con queste canzoni vi sto dando tutto me stesso. Vi prego di proteggerlo insieme a me

A seguire testo, significato e audio del nuovo singolo, Sensazione stupenda (che è il nome anche del disco in uscita il 6 ottobre 2023)

Tommaso Paradiso, Sensazione stupenda, Significato e audio

Il brano è incentrato sul provare questa “sensazione stupenda”, elencando una serie di situazioni -spesso in coppia- che permettono di vivere queste emozioni.

A seguire la canzone in streaming:

Potete cliccare qui per ascoltare il brano su YouTube.

Tommaso Paradiso, Sensazione stupenda, Testo della canzone

E’ una sensazione stupenda, sensazione stupenda (ah, ah)

Vivere in mezzo a noi, perdersi dentro casa

Chiedere aiuto, aspettando che se ne va

Sapessi essere all’inferno, sapessi godere il momento

Spiccare il volo, essere in aria (ah, ah)

E mi gira tutto intorno e mi tremano le gambe

Stai qui, sto qui, stai qui con me, con te, con me, con…

E’ una sensazione stupenda, sensazione stupenda (ah, ah)

Non ti voglio vendere niente, scrivo per non morire

Deve passare un po’ di tempo insieme

Se ti gira tutto intorno, se ti tremano le gambe

Stai qui, sto qui, stai qui con me, con te, con me, con…

E’ una sensazione stupenda

Sensazione stupenda (ah, ah)

E mi gira tutto intorno e mi tremano le gambe

Stai qui, sto qui, stai qui con me, con te, con me, con…

E’ una sensazione stupenda, sensazione stupenda (ah, ah)

sensazione stupenda (ah, ah)