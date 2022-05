Tommaso Paradiso si esibirà in concerto a Milano al Teatro degli Arcimboldi questa sera, 4 maggio 2022 con una nuova data del suo Space Cowboy tour.

La data è sold out, tutti i biglietti disponibili per l’evento sono stati venduti, come riportato anche da Ticketone. L’inizio del concerto è previsto per le 21.

Nel corso della serata, l’ex leader dei TheGiornalisti, interpreterà gli ultimi brani tratti dal disco “Space Cowboy”, senza dimenticare i precedenti pezzi solisti e quelli che gli hanno permesso di conquistare la fama con la band (da Completamente a Felicità [email protected]). Tra i pezzi in scaletta troveremo Ricordami, I nostri anni, Ma lo vuoi capire. Dal passato con i TheGiornalisti anche New York, Sold Out, Love. A chiudere il concerto, dovrebbe essere “Non avere paura” mentre, ad aprire il live, “Completamente“.

Gli impegni live per Tommaso Paradiso non terminano qua. Il cantante, infatti, sarà sul palco durante il periodo estivo, con il Tommy Summer Tour. Come per i live di questi mesi, sarà l’occasione per ascoltare i suoi successi, da Completamente (triplo platino) a Riccione (quadruplo platino), fino a Ricordami (disco di platino) e Non avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche e certificato triplo disco di platino. E ancora fra gli altri Felicità [email protected] (quadruplo platino), Da Sola In The Night (disco di platino), Promiscuità, Fine Dell’Estate (disco d’oro), Zero Stare Sereno (disco di platino), fino ad arrivare ai recenti Tutte Le Notti e Magari No (disco d’oro), parte dell’ultimo album Space Cowboy.

Ecco le date annunciate ad oggi per l’estate 2022: Brescia (Arena Campo Marte, 10 luglio), Ferrara (Ferrara Summer Festival – Piazza Trento Trieste, 13 luglio), Marostica (VI) (Marostica Summer Festival – Piazza Castello, 18 luglio) Tarvisio (UD) in un esclusivo live acustico (No Borders Music Festival- Laghi di Fusine, 23 luglio), Forte dei Marmi (LU) (Villa Bertelli, 27 luglio), Follonica (GR) (Parco Centrale, 28 luglio) Francavilla al Mare (CH) (Shock Wave Festival Lungomare Tosti, 30 luglio), Monopoli (BA) (Costa dei Trulli LMF Spazio Think Tank, 3 agosto), Roccella Jonica (RC) (Teatro Al Castello, 21 agosto), Marina di Ginosa (TA) (Melodye Music Fest Spazio Elephant Park, 23 agosto), Taormina (ME) (Teatro Antico, 26 agosto), Agrigento (Teatro della Valle dei Templi, 27 agosto) e San Benedetto del Tronto (AP) insieme a Franco126 (SAN.B SOUND Parco Nelson Mandela, 30 agosto).