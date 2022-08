Tommaso Paradiso sarà in concerto, questa sera, 23 agosto 2022, a Marina di Ginosa, in provincia di Taranto, con una nuova data del suo tour estivo. Il cantante, ex leader dei TheGiornalisti, interpreterà dal vivo i suoi più noti successi da solisti e le hit che lo hanno reso famoso nel nostro paese, con la sua ex band. Da “Completamente” passando per “New York” fino a “Non avere paura” e “Piove in discoteca”, primo ed ultimo pezzo rilasciato dopo l’addio al gruppo. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni e anticipazioni sul concerto, dai biglietti disponibili alla scaletta delle canzoni.

Tommaso Paradiso, Marina di Ginosa, 23 agosto 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Tommaso Paradiso a Marina di Ginosa in programma martedì 23 agosto 2022. Il prezzo per il Posto Unico è di 40 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Tommaso Paradiso, Marina di Ginosa, 23 agosto 2022, Scaletta concerto

Il concerto di Tommaso Paradiso a Marina di Ginosa si terrà alla Contrada Pizzoferro e l’inizio del live è previsto per le 21.30. Come già anticipato, ecco tutti i brani eseguiti dal cantante. Si parte con “Maradona y Pelè” passando per alcuni classici come “New York”, “Sold out”, “Questa nostra stupida canzone d’amore”, “Riccione” e “Completamente”. Da solista, invece, ecco “Lupin”, “Piove in discoteca”, “Non avere paura” e “Tutte le notti”

Maradona y Pelè

Fine dell’estate

Fatto di Te

New York

Love

Sold out

Zero Stare sereno

Magari no

Lupin

Tra la strada e le stelle

La luna e la gatta

La stagione del Cancro

Da sola in The night

Piove in discoteca

Questa nostra stupida canzone

Riccione

Tutte le notti

Ricordami

Felicità Puttana

Non avere paura

Completamente

Space Cowboy è il primo album solista dell’ex leader dei TheGiornalisti ed è stato rilasciato il 4 marzo 2022. Inizialmente doveva uscire nel 2020 ma, a causa della pandemia legata al Covid-19, è stato posticipato numerose volte. Anche il titolo inizialmente previsto, Sulle nuvole, è cambiato.