Tommaso Paradiso ha dato il via al Tommy Summer Tour, una serie di concerti che durerà tutta l’estate, fino al 30 agosto prossimo. Stasera, il cantante -ex leader dei TheGiornalisti – si esibirà stasera, 28 luglio 2022, a Follonica, in provincia di Grosseto, con una nuova data. Nella scaletta del live saranno presenti i brani più recenti ma anche le hit più celebri che l’hanno portato al successo, quando era nella band: da New York a Riccione. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti disponibili e sulla scaletta del concerto.

Tommaso Paradiso in concerto a Follonica, 28 luglio 2022, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Tommaso Paradiso a Follonica. Si parte da 45 euro per il II Settore Numerato, passando ai 50 euro del I Settore Numerato fino ai 55 del Settore Gold. Cliccando qui potete scoprire tutte le informazioni anche sull’acquisto.

Tommaso Paradiso in concerto a Follonica, 28 luglio 2022, Scaletta concerto

Qui sotto potete trovare la scaletta completa del concerto di Tommaso Paradiso, un mix di brani energici e intense ballad che hanno costruito la sua carriera come leader dei TheGiornalisti e, oggi, come cantante solista. Il live inizierà alle 21.30.

Maradona y Pelè

Fine dell’estate

Fatto di Te

New York

Love

Sold out

Zero Stare sereno

Magari no

Lupin

Tra la strada e le stelle

La luna e la gatta

La stagione del Cancro

Da sola in The night

Piove in discoteca

Questa nostra stupida canzone

Riccione

Tutte le notti

Ricordami

Felicità Puttana

Non avere paura

Completamente

Ecco il calendario completo con tutte le date e città del Tommy Summer Tour 2022. Si continua per il mese di agosto fino alla data finale, insieme a Franco126.

Francavilla al Mare (CH) (Shock Wave Festival Lungomare Tosti, 30 luglio)

Monopoli (BA) (Costa dei Trulli LMF Spazio Think Tank, 3 agosto)

Roccella Jonica (RC) (Teatro Al Castello, 21 agosto)

Marina di Ginosa (TA) (Melodye Music Fest Spazio Elephant Park, 23 agosto)

Taormina (ME) (Teatro Antico, 26 agosto)

Agrigento (Teatro della Valle dei Templi, 27 agosto)

San Benedetto del Tronto (AP) insieme a Franco126 (SAN.B SOUND Parco Nelson Mandela, 30 agosto)