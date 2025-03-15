Tokio Hotel a Milano, la scaletta del concerto di sabato 15 marzo 2025
La scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto dei Tokio Hotel all’Alcatraz di Milano sabato 15 marzo 2025: orario e biglietti
I Tokio Hotel sono attesi stasera all’Alcatraz di Milano con una data del loro tour 2025. La band fa tappa nel nostro Paese con una scaletta che include i successi più noti e i brani più recenti della band.
Il Tour 2025 dei Tokio Hotel porterà la band pop rock tedesca sul palco dell’Alcatraz per quello che sarà uno storico evento per tutti i fan.
La scaletta dei Tokio Hotel in concerto all’Alcatraz di Milano
Leggi su Soundsblog la scaletta delle canzoni dei Tokio Hotel a Milano
- Miss It (At All)
- Darkside of the Sun
- The Heart Get No Sleep
- Girl Got a Gun
- Love Who Loves You Back
- Hands Up
- Feel It All
- Home
- Easy
- Just a Moment
- In Your Shadow (I Can Shine)
- Rette mich
- Fahr mit mir (4×4) (Kraftklub cover)
- Fata Morgana (Nina Chuba cover)
- World Behind My Wall
- Spring nicht
- Careless Whisper (George Michael cover)
- What If
- Colors of the Wind (Alan Menken & Stephen Schwartz cover)
- White Lies
- Monsoon
- Great Day
Ecco gli orari del concerto di stasera dei Tokio Hotel all’Alcatraz di Milano.
19:00 apertura
19:45 Malou Lovis
20:45 Tokio Hotel
Come arrivare all’Alcatraz di Milano
Ecco come arrivare all’Alcatraz di Milano (via Valtellina 25, Milano) sia in auto che con i mezzi pubblici:
In auto:
Da fuori Milano:
Prendi l’autostrada verso Milano e segui le indicazioni per la Tangenziale Ovest o la Tangenziale Est, a seconda della tua posizione.
Uscita consigliata: Viale Certosa (se provieni dalla Tangenziale Ovest).
Segui le indicazioni per il centro di Milano e poi dirigiti verso via Valtellina.
Utilizza un navigatore per impostare direttamente “Via Valtellina, 25, Milano” come destinazione.
Dal centro di Milano:
Segui la direzione per il quartiere di Porta Garibaldi e poi verso l’area Isola.
Da lì segui le indicazioni per via Valtellina.
Parcheggio:
In zona è possibile trovare parcheggio su strada (strisce blu a pagamento) oppure nei parcheggi privati nelle vicinanze.
Con i mezzi pubblici:
Metro:
Prendi la linea M3 (Gialla) e scendi alla fermata Maciachini. Da qui l’Alcatraz è a circa 10 minuti a piedi.
Tram:
Puoi prendere il tram 2 e scendere alla fermata Via Farini/Via Valtellina, che si trova a pochi minuti a piedi dall’Alcatraz.
Autobus:
Le linee di autobus 90 e 91 fermano in prossimità dell’Alcatraz. Scendi alla fermata Viale Jenner/Via Valtellina.