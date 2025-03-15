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Tokio Hotel a Milano, la scaletta del concerto di sabato 15 marzo 2025

La scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto dei Tokio Hotel all’Alcatraz di Milano sabato 15 marzo 2025: orario e biglietti

di Alberto Graziola
Tokio Hotel a Milano, la scaletta del concerto di sabato 15 marzo 2025
15 Marzo 2025 20:33

I Tokio Hotel sono attesi stasera all’Alcatraz di Milano con una data del loro tour 2025. La band fa tappa nel nostro Paese con una scaletta che include i successi più noti e i brani più recenti della band.

Il Tour 2025 dei Tokio Hotel porterà la band pop rock tedesca sul palco dell’Alcatraz per quello che sarà uno storico evento per tutti i fan.

La scaletta dei Tokio Hotel in concerto all’Alcatraz di Milano

Leggi su Soundsblog la scaletta delle canzoni dei Tokio Hotel a Milano

  • Miss It (At All)
  • Darkside of the Sun
  • The Heart Get No Sleep
  • Girl Got a Gun
  • Love Who Loves You Back
  • Hands Up
  • Feel It All
  • Home
  • Easy
  • Just a Moment
  • In Your Shadow (I Can Shine)
  • Rette mich
  • Fahr mit mir (4×4) (Kraftklub cover)
  • Fata Morgana (Nina Chuba cover)
  • World Behind My Wall
  • Spring nicht
  • Careless Whisper (George Michael cover)
  • What If
  • Colors of the Wind (Alan Menken & Stephen Schwartz cover)
  • White Lies
  • Monsoon
  • Great Day

Ecco gli orari del concerto di stasera dei Tokio Hotel all’Alcatraz di Milano.

19:00 apertura
19:45 Malou Lovis
20:45 Tokio Hotel

Come arrivare all’Alcatraz di Milano

Ecco come arrivare all’Alcatraz di Milano (via Valtellina 25, Milano) sia in auto che con i mezzi pubblici:

In auto:

Da fuori Milano:

Prendi l’autostrada verso Milano e segui le indicazioni per la Tangenziale Ovest o la Tangenziale Est, a seconda della tua posizione.
Uscita consigliata: Viale Certosa (se provieni dalla Tangenziale Ovest).
Segui le indicazioni per il centro di Milano e poi dirigiti verso via Valtellina.
Utilizza un navigatore per impostare direttamente “Via Valtellina, 25, Milano” come destinazione.

Dal centro di Milano:

Segui la direzione per il quartiere di Porta Garibaldi e poi verso l’area Isola.
Da lì segui le indicazioni per via Valtellina.
Parcheggio:

In zona è possibile trovare parcheggio su strada (strisce blu a pagamento) oppure nei parcheggi privati nelle vicinanze.

Con i mezzi pubblici:

Metro:

Prendi la linea M3 (Gialla) e scendi alla fermata Maciachini. Da qui l’Alcatraz è a circa 10 minuti a piedi.

Tram:

Puoi prendere il tram 2 e scendere alla fermata Via Farini/Via Valtellina, che si trova a pochi minuti a piedi dall’Alcatraz.
Autobus:

Le linee di autobus 90 e 91 fermano in prossimità dell’Alcatraz. Scendi alla fermata Viale Jenner/Via Valtellina.

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