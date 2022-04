Andrà in scena domani martedì 5 aprile in Piazza Maggiore a Bologna “Tocca a noi – Musica per la pace”, il grande evento a ingresso gratuito per raccogliere fondi a sostegno di Save the children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, per aiutare i bambini che stanno subendo le terribili conseguenze del conflitto in Ucraina.

L’ingresso in Piazza Maggiore è gratuito per “Tocca a Noi musica per la pace” ma è contingentato e ha registrato il tutto esaurito in meno di due ore dall’apertura delle prenotazione, con una media di 42.000 click al minuto sul portale dove erano a disposizione 7000 accessi alla piazza.

Sul palco, una line up d’eccezione, che ha deciso di aderire al progetto: oltre a La Rappresentante di Lista, si esibiranno Brunori Sas, Diodato, Elisa, Elodie, Fast Animals and Slow Kids, Gaia, Gianni Morandi, Noemi, Paolo Benvegnù, Rancore, The Zen Circus. A condurre l’evento Andrea Delogu con la partecipazione di Ema Stokholma e Daniele Piervincenzi. Il concerto andrà poi in onda in tv, giovedì 7 aprile, in prima serata, su Rai 3.

Questa mattina, a Bologna, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del concerto “Tocca a noi”. Ecco le dichiarazioni dei presenti.

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore: “E’ una città che sa e vuole rispondere quando occorre prendere posizione. Presentiamo un concerto, una manifestazione per le persone che vorranno venire in piazza o vederlo in televisione pochi giorni dopo. Le immagini che arrivano dall’Ucraina sono orribili. Il concerto vuole essere un appello alla pace e una raccolta fondi. Da sindaco, vi posso dire che stanno arrivano centinaia di profughi dall’Ucraina, donne e bambini, ci dobbiamo prendere cura di loro senza dimenticare i milioni di persone che restano in Ucraina a vivere un’esperienza inimmaginabile per noi. Agli italiani dobbiamo chiedere di donare, di esserci e di farlo convintamente. Vogliamo far entrare in Piazza le persone che abbiamo accolto queste settimane. Accolto questo concerto per la pace e la solidarietà, adesso Tocca a noi”.

Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children: “Siamo molto felici di essere ospiti della città di Bologna e di questo concerto. Grazie a La Rappresentante di Lista per aver dato via a questa maratona. Noi lavoriamo in Ucraina dal 2014, siamo ancora dentro al Paese, lavoriamo attraverso partner locali, aiutando gli sfollati interni. Vediamo vedere fiumi umani di rifugiati, un bambino ogni secondo è diventato profugo, dall’inizio della crisi. Hanno bisogno di supporto pratico e psicologico, lavoriamo anche in Italia, siamo al confine a Trieste, lavoriamo a Roma, Milano, Torino, dove si trovano decine di famiglie che hanno bisogno di inserirsi. Arrivano famiglie separate che hanno lasciato mariti, fratelli e genitori nel Paese. Grazie agli artisti e alle istituzioni che hanno reso possibile un grandissimo evento. Speriamo che migliaia di persone decidano di sostenere la nostra campagna per raggiungere ancora più bambini e mamme”

Dario Mangiaracina de La Rappresentante di Lista prende la parola: “Partirei dalla magia di innescare qualcosa attraverso un social network… quel tweet è partito da un’urgenza che abbiamo sentito io e Veronica. Eravamo a Milano per la manifestazione per la pace e ci è venuto subito in mente di organizzare un concerto per raccogliere fondi. Mi piacerebbe sottolineare che, oltre ai nomi degli artisti, ce ne sono tantissimi altri che hanno aderito ma che non potranno essere fisicamente sul palco per impegni pregressi”

Veronica Lucchesi conferma:” Sono giorni di grande sgomento, quello che la guerra fa. Ci lascia sconfitti in ogni caso. Quello che tentiamo di fare è unire, provare a rispondere insieme, alzare la voce. Questo faremo, ci uniremo saremo insieme in piazza. Vogliamo mandare un segnale di pace”.

Fast Animals and Slow Kids, in collegamento: “Ringraziamo voi due l’impulso per fare qualcosa con la musica. Un concerto smuove le coscienze e ridà dignità alla parola pace. C’è una partecipazione collettiva di pensiero e suonare/cantare fa parte di un processo che allontana l’idea del male. Grazie a voi due, al Comune, alla Istituzioni per darci da possibilità di partecipare a questo scambio di energia positiva”

Noemi: “Sono entrata nella maniera più analogica, mi hanno chiamata Veronica e Dario. Sono rimasta contenta di questo invio, è bello stare sul palco e promuovere un valore importante come quello del pacifismo. Promuovere quelli che sono dei valori che non vanno dimenticati. Non possiamo girare la testa e far finta di non vedere queste cose”

Felice Cappa, responsabile editoriale Rai: “Per noi è importante esserci. Credo che rispetto allo sgomento e allo stupore che ci hanno sorpresi e stupiti, mancasse la voce degli artisti, della musica, della poesia. Gli artisti hanno questo ruolo fondamentale e i media devono dare spazio e smuovere le coscienze. Il concerto rimarrà per 30 giorni su Raiplay dopo la messa in onda di giovedì”

Infine, Andrea Delogu, conduttrice dell’evento: “E’ veramente una delle emozioni più importanti nella mia carriera, far parte di quello che accadrà domani. Potevo fare qualcosa che mi desse la sensazione di essere utile anche in concreto. Voglio fare un complimento a tutti voi, a chi sta facendo in modo che tutto questo sia possibile. E’ qualcosa di estremamente umano e abbiamo bisogno di questo”