Tiziano Ferro torna con Sono un grande: nuovo album, nuova vita e un tour da oltre 300mila biglietti venduti

Dopo tre anni di silenzio discografico, Tiziano Ferro torna con Sono un grande, il suo nuovo album di inediti in uscita domani per Sugar Music etichetta che ha da poco annunciato l’arrivo del cantautore nella sua scuderia.

Tiziano Ferro, Sono un grande

Si tratta del primo progetto artistico dopo il cambio di etichetta, ma anche dopo l’annuncio della separazione del cantante, un evento che a giudicare dai primi due brani presentati come singolo ha emotivamente motivato in modo molto evidente Tiziano. Un vero spartiacque nella carriera dell’artista di Latina, che definisce il disco “una rinascita, il frutto di una lunga riflessione personale e artistica”.

L’album nasce da due anni di scrittura, tra l’Italia e Los Angeles, in un periodo di grandi cambiamenti. Undici brani inediti più una bonus track, Tra le mani un cuore – scritta insieme a Nek, Marta Venturini e Giulia Anania e portata a Sanremo da Massimo Ranieri. Brani che raccontano un Tiziano più consapevole, diretto e vulnerabile, senza difese ma consapevole delle sue ferite che sono il primo elemento distintivo della sua ispirazione per questo album.

Fingo&Spingo e la nuova verità di Tiziano Ferro

A trainare l’album arriva anche Fingo&Spingo, il nuovo singolo in rotazione radiofonica, che prende il testimone da Cuore Rotto, primo inedito del nuovo disco, subito tra i brani più trasmessi in radio del 2025. È una canzone ironica e malinconica, costruita su un ritmo vivace ma dal testo intimo: “Parla della sottile linea tra chi sei e cosa fai – spiega Tiziano – non c’è un cartellino da timbrare, e spesso ci si perde tra la persona e il personaggio”.

In Sono un grande, Tiziano Ferro mescola pop, elettronica e introspezione, rimanendo fedele al suo linguaggio emotivo ma anche a una ricerca musicale che assume nuove sfumature, forte delle esperienze maturate negli otto album pubblicati fin qui.

Il disco è disponibile in vari formati fisici e digitali, tra cui edizioni speciali con vinile rosso o bianco, pensate per i fan che lo seguono da più di vent’anni: “Questo album è la prova che, dopo ogni tempesta, possiamo ancora rimetterci in piedi e cantare la vita”, racconta il cantante.

Tiziano Ferro e STADI26: un tour da record

Parallelamente all’uscita del disco cresce l’attesa per STADI26, il nuovo tour che porterà Tiziano Ferro nelle principali città italiane. Con oltre 300mila biglietti già venduti a otto mesi dal debutto, il tour ha già raddoppiato gli appuntamenti di Milano e Roma, confermando l’amore del pubblico.

“Ogni volta che torno in tour è come se tornassi a casa” – dice il cantautore – il pubblico è la mia verità, la mia forza e la ragione per cui continuo a scrivere. È a loro che devo tutto”.

Date del tour STADI26

30 maggio 2026 – Lignano, Stadio Teghil

6 e 7 giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro

10 giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium

14 giugno 2026 – Bologna, Stadio Dall’Ara

18 giugno 2026 – Padova, Stadio Euganeo

23 giugno 2026 – Napoli, Stadio Maradona

27 e 28 giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico

3 luglio 2026 – Ancona, Stadio Del Conero

8 luglio 2026 – Bari, Stadio San Nicola

12 luglio 2026 – Messina, Stadio San Filippo