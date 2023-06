Nuova data per Tiziano Ferro in concerto stasera, 25 giugno 2023, allo Stadio Olimpico a Roma. Il cantautore porterà sul palco i più grandi e noti successi della sua carriera e anche pezzi più recenti come “Destinazione mare” o “La prima festa del papà”, singolo estratto dal suo ultimo disco di inediti, Il mondo è nostro. Qui sotto, a seguire, tutte le informazioni sulla scaletta delle canzoni e sui biglietti del live nella Capitale.

La scaletta di Tiziano Ferro a Roma, allo Stadio Olimpico

Ecco i brani in scaletta nel concerto di Tiziano Ferro a Roma, allo Stadio Olimpico, domenica 25 giugno 2023. Il live inizierà alle 21.

Accetto Miracoli

Buona (Cattiva) Sorte

La Differenza Tra Me E Te

Sere Nere

Hai Delle Isole Negli Occhi

Il Mondo È Nostro

Ti Scatterò Una Foto

Xdono

Imbranato

Indietro

Destinazione Mare

L’amore È Una Cosa Semplice

Ed Ero Contentissimo

E Raffaella È Mia

Balla Per Me

Il Regalo Più Grande

Addio Mio Amore

Alla Mia Età

L’ultima Notte Al Mondo

Per Dirti Ciao!

Ti Voglio Bene

La Prima Festa Del Papà

La Vita Splendida

Stop! Dimentica

E Fuori È Buio

Potremmo Ritornare

Incanto

Il Conforto

La Fine

Rosso Relativo

Lo Stadio

Non Me Lo So Spiegare

Il Sole Esiste Per Tutti

Tiziano Ferro, Roma, Stadio Olimpico, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Tiziano Ferro allo Stadio Olimpico a Roma. Si parte da 43,70 euro per il 4 Settore Numerato fino ai 71,30 del Secondo Settore Numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare allo Stadio Olimpico a Roma

Ecco, come riportato anche da Ticketone, le indicazioni su come arrivare allo Stadio Olimpico a Roma per assistere al concerto di Tiziano Ferro.

In Metropolitana

Linea A – fermata Ottaviano, proseguire con autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Linea A – fermata Flaminio, da qui prendere il tram 2 e scendere al capolinea di Piazza Mancini.

In treno

Dalla Stazione Termini prendere poi la Metropolitana A direzione Battistini scendendo alla fermata Ottaviano e da qui prendere l’autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Invece dalla Stazione Tiburtina, la Metropolitana linea B direzione Laurentina fino alla fermata di Termini, effettuare il cambio di linea con la Metropolitana A direzione Battistini scendendo alla fermata Ottaviano e da qui prendere l’autobus 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

Infine dalla Stazione Ostiense salire sulla Metropolitana B (a Piramide) direzione Rebibbia fino alla fermata di Termini, effettuare il cambio di linea con la Metropolitana A direzione Battistini (fermata Ottaviano) e da qui prendere l’autobus N° 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.

In aereo

Arrivando all’Aeroporto Leonardo da Vinci – Fiumicino (40 km di distanza): prendere i treni per Termini, Ostiense, Tiburtina e da qui seguire le indicazioni precedenti.

Infine, se si arriva con l’auto, dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.) indirizzarsi verso l’uscita N° 6 Flaminia e seguire le indicazioni per lo Stadio – Foro Italico.

Dall’autostrada A1 (Milano-Bologna-Firenze): raggiungi il G.R.A. in direzione Flaminia e segui le indicazioni per lo Stadio.

Dalla A24-A25 (Pescara-Teramo-L’Aquila): raggiungi il G.R.A. in direzione A1.

Infine dall’autostrada A2 (Napoli): raggiungi il G.R.A. direzione A1.