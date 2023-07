Tutto pronto per il concerto allo Stadio Euganeo di Tiziano Ferro, in programma stasera, 14 luglio 2023, a Padova. Nuova tappa del tour negli Stadi del cantautore di Latina che interpreterà i suoi più grandi successi della sua carriera (da “Sere nere” a “Non me lo so spiegare”) passando per i successi più recenti inclusi nel disco “Il mondo è nostro”, inclusa l’hit estiva “Destinazione mare”. Qui sotto potete leggere la scaletta delle canzoni e le informazioni sui biglietti ancora disponibili.

Tiziano Ferro, Padova, la scaletta del concerto, 14 luglio 2023

Ecco la scaletta del concerto di Tiziano Ferro allo Stadio Euganeo a Padova. Il live inizierà alle 21.

L’apertura cancelli è prevista per le 16.30.

Accetto Miracoli

Buona (Cattiva) Sorte

La Differenza Tra Me E Te

Sere Nere

Hai Delle Isole Negli Occhi

Il Mondo È Nostro

Ti Scatterò Una Foto

Xdono

Imbranato

Indietro

Destinazione Mare

L’amore È Una Cosa Semplice

Ed Ero Contentissimo

E Raffaella È Mia

Balla Per Me

Il Regalo Più Grande

Addio Mio Amore

Alla Mia Età

L’ultima Notte Al Mondo

Per Dirti Ciao!

Ti Voglio Bene

La Prima Festa Del Papà

La Vita Splendida

Stop! Dimentica

E Fuori È Buio

Potremmo Ritornare

Incanto

Il Conforto

La Fine

Rosso Relativo

Lo Stadio

Non Me Lo So Spiegare

Il Sole Esiste Per Tutti

Tiziano Ferro, Padova, biglietti del concerto, 14 luglio 2023

Sono disponibili ancora due tipologie di biglietti per il concerto di Tiziano Ferro a Padova. Si parte da 51.75 per la zona Prato fino a 69 euro per il Secondo Settore Numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare allo Stadio Euganeo a Padova

Ecco come arrivare allo Stadio Euganeo di Padova. Se dovete usare i mezzi, ecco le opzioni:

In treno/autobus

Stazione Ferroviaria Padova Centrale e prendere l’autobus linea LS (Stazione FS – Piazza Garibaldi – Tangenziale Ovest – Stadio).

Se, invece, arrivare con l’auto:

Dall’autostrada A4:

Uscire al casello di Padova Ovest e poi seguire i cartelli “Stadio”.

Per chi proviene da Bologna:

Uscire a Padova Sud (Padova Industriale o Interporto)

Per chi viene dalla Tangenziale Ovest:

Prendere l’uscita “Stadio”