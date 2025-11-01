Tiziano Ferro debutta al numero uno con “Sono un Grande” | La classifica della settimana

Il nuovo album di Tiziano Ferro conquista subito la vetta della classifica italiana, davanti a Olly e al ritorno di Bruce Springsteen con Nebraska. Tra le new entry anche Charlie Charles e Mecna. La classifica dei singoli e dei Vinili.

Settimana di grandi ritorni nella classifica FIMI degli album più venduti in Italia, con Tiziano Ferro che entra direttamente al numero uno grazie al suo nuovo lavoro Sono un Grande. Il disco, accolto con entusiasmo da critica e pubblico, conferma il rinnovato percorso del cantautore di Latina che ha cambiato distribuzione e domina in quasi tutte le categorie: generale, vinili e CD.

Classifica: Olly e Bruce Springsteen sul podio

Al secondo posto si piazza Olly con Tutta vita (Sempre), che consolida la sua crescita nel panorama pop italiano. Terzo gradino per Ernia con Per soldi e per amore, stabile in top 3 e ormai presenza costante delle classifiche.

A sorprendere invece è la quarta posizione di Bruce Springsteen con Nebraska ’82: Expanded Edition, la riedizione del suo capolavoro del 1982 che riporta “The Boss” ai vertici italiani dopo anni.

Irama scivola, ma resta nella Top 5

Dopo il debutto trionfale della scorsa settimana, Irama scende di quattro posizioni con Antologia della vita e della morte, ora quinto. L’artista toscano resta comunque tra i più venduti grazie a un progetto che continua a ricevere ottimi riscontri e un pubblico molto fedele.

Subito dietro troviamo due new entry italiane: al sesto posto La bella confusione di Charlie Charles, disco di debutto da solista del producer milanese, e al settimo Discordia, armonia e altri stati d’animo di Mecna accolto con entusiasmo dal suo pubblico più fedele.

Swift e Annalisa perdono terreno

Taylor Swift con The Life of a Showgirl scende in ottava posizione (-2), mentre Annalisa, dopo settimane da grandissima protagonista, perde quattro posizioni e scivola al nono posto con Ma io sono fuoco. Chiude la Top 10 la colonna sonora di Kpop Demon Hunters che resta stabile e testimonia il successo del fenomeno K-pop anche sul mercato italiano.

Classifica Top 10 album

Tiziano Ferro – Sono un Grande (Sugar/Universal Music) Olly – Tutta Vita (Sempre) (Epic/Sony Music) Ernia – Per Soldi e per Amore (Island/Universal Music) Bruce Springsteen – Nebraska ’82: Expanded Edition (Columbia/Legacy/Sony Music) Irama – Antologia della Vita e della Morte (Warner Music) Charlie Charles – La Bella Confusione (Island/Universal Music) Mecna – Discordia, Armonia e Altri Stati d’Animo (EMI/Universal Music) Taylor Swift – The Life of a Showgirl (Island/Universal Music) Annalisa – Ma io sono Fuoco (Warner Music) Various Artists – Kpop Demon Hunters (O.S.T.) (Island/Universal Music)

Classifica Top 10 singoli

Questa Domenica – Olly & Juli Fellini – Ernia & Kid Yugi Per Te – Ernia Golden – Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami & Kpop Demon Hunters Cast Balorda Nostalgia – Olly Devastante – Olly & Juli Bam Bam – Banfy feat. Sheridan Per Due Come Noi – Olly, Angelina Mango & Juli Ordinary – Alex Warren Così Così – Olly & Juli

Classifica Top 10 vinili, CD, cassette