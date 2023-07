Nuovo appuntamento con il tour negli Stadi di Tiziano Ferro che questa sera, 4 luglio 2023, si esibirà allo Stadio San Filippo a Messina. Sul palco il cantautore -che potrebbe sorprendere il pubblico con un ospite a sorpresa come già accaduto in precedenti date- eseguirà i suoi grandi classici (da Sere Nere a Non me lo so spiegare) fino ai brani più recenti come Destinazione mare o La prima festa del papà.

Qui sotto, a seguire, la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti disponibili.

Giuliano Sangiorgi ospite del concerto a Bari

A Bari, Tiziano Ferro ha ospitato Giuliano Sangiorgi:

Avevo bisogno di amore, protezione e gioia ieri sera.

Papà orso a volte è meno forte di quello che sembra.

Quindi mi sono consegnato a voi, perché mi fido ciecamente.

Sono rinato appena vi ho visti.

Quanta gioia, quanta bellezza per la mia prima volta al San Nicola.

Per chi avesse ancora dubbi in merito all’effetto curativo dell’amore: andate in Puglia!

❤️🤍❤️🤍

𝙂𝙞𝙪𝙡𝙞𝙖𝙣𝙤 𝙎𝙖𝙣𝙜𝙞𝙤𝙧𝙜𝙞.

Figlio di questa terra e tesoro nazionale.

La tua generosità è commovente.

Hai smosso il mondo per esserci, e non lo dimenticherò mai.

Come le tue canzoni: manifesto di profonda onestà e poesia.

Il mio “grazie” è smisurato, sei stupendo!

Tiziano Ferro, Messina, la scaletta del concerto, 4 luglio 2023

Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto di Tiziano Ferro a Messina, in programma martedì 4 luglio 2023. Ecco l’ordine di esecuzione dei brani, sul palco dello Stadio San Filippo. Lo stadio San Filippo dispone di un proprio parcheggio.

Il live inizierà alle 21,30.

Accetto Miracoli

Buona (Cattiva) Sorte

La Differenza Tra Me E Te

Sere Nere

Hai Delle Isole Negli Occhi

Il Mondo È Nostro

Ti Scatterò Una Foto

Xdono

Imbranato

Indietro

Destinazione Mare

L’amore È Una Cosa Semplice

Ed Ero Contentissimo

E Raffaella È Mia

Balla Per Me

Il Regalo Più Grande

Addio Mio Amore

Alla Mia Età

L’ultima Notte Al Mondo

Per Dirti Ciao!

Ti Voglio Bene

La Prima Festa Del Papà

La Vita Splendida

Stop! Dimentica

E Fuori È Buio

Potremmo Ritornare

Incanto

Il Conforto

La Fine

BIS

Rosso Relativo

Lo Stadio

Non Me Lo So Spiegare

Il Sole Esiste Per Tutti

Tiziano Ferro, Messina, biglietti del concerto, 4 luglio 2023

Gli unici biglietti disponibili per il concerto di Tiziano Ferro a Messina sono per la zona Prato. Potete cliccare qui per leggere tutte informazioni e per l’acquisto.