Rimandato da anni, finalmente l’attesissimo tour di Tiziano Ferro è realtà. Stasera, 7 giugno 2023, a Lignano Sabbiadoro, si terrà la prima data dei suoi concerti negli Stadi. Ad aprile 2021, ancora in una situazione di incertezza legata al Covid-19, il cantautore aveva annunciato al pubblico la decisone di rimandare i suoi live. E tutti furono sorpresi quando il rinvio fu di due anni esatti (accompagnato dalla promessa di un nuovo progetto musicale, nel mentre).

Queste furono le sue parole:

Ciao a tutti come promesso sono qui con aggiornamenti sul nostro tour. Abbiamo ricevuto le risposte che stavamo aspettando e, ahimè, il tour verrà cancellato. Il tour che doveva avere luogo negli stadi italiani quest’estate sarà cancellato. Per chi ha acquistato i biglietti, le opzioni sono due: ovviamente il rimborso tramite i punti vendita che avete scelto oppure potete trattenere i biglietti e tornare a utilizzarlo per il mio prossimo tour che sarà nell’estate 2023. Ovviamente avremmo sperato di meglio, ovviamente avrei voluto festeggiare con voi i miei 20 anni di carriera. Il mondo va dove va e dobbiamo rispettarlo. Detto questo ci tengo a dire che d’ora in poi i miei sforzi andranno tutti a Scena Unita e per i lavoratori della musica che, per il secondo anno di vita, saranno senza lavoro. Per quanto ci riguarda vi ringrazio per la pazienza e vi voglio veramente bene, grazie.

Ed ecco, finalmente, il grande giorno atteso dai suoi fan è arrivato. L’11 novembre 2022 ha pubblicato “Il mondo è nostro”. Ha conquistato la vetta durante il suo esordio ma poi ha lentamente perso posizioni in classifica, nel corso delle settimane. Da poco è uscito il nuovo singolo, “Destinazione mare” pensato per promuovere il tour e per l’estate alle porte.

Tiziano Ferro a Lignano, la scaletta del concerto (anticipazioni)

Non è ancora stata resa nota una scaletta ufficiale per il tour di Tiziano Ferro negli Stadi. Inoltre, quella di stasera, è la prima data e le indiscrezioni sono minime. Non mancheranno, ovviamente, i grandi successi della carriera. Presenti in scaletta troveremo:

Sere nere

Il regalo più grande

Lo Stadio

Destinazione mare

Non me lo so spiegare

Perdono

Addio mio amore

Imbranato

La differenza tra te e me

Alla mia età

La prima festa del papà

Balla per me

L’ultima notte al mondo

Vita splendida

Stop! Dimentica

Ti scatterò una foto

Potremmo ritornare

Rosso relativo

Tiziano Ferro, biglietti e orari del concerto a Lignano Sabbiadoro

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Tiziano Ferro a Lignano Sabbiadoro, solo per la zona relativa al prato. Il prezzo è di 51,75 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

L’apertura dei cancelli è prevista per le 16.30.

Alle 21, invece, avrà inizio il concerto allo Stadio G. Teghil