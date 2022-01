A poche ore dall’inizio del nuovo anno, Tiziano Ferro ha voluto fare un regalo atteso dai fan: titolo e data d’uscita del suo nuovo disco di inediti. Il mondo è nostro sarà disponibile a partire dall’11 novembre 2022.

In italiano, inglese e spagnolo, il cantautore di Latina ha esordito così, il primo giorno dell’anno, sui social:

Prendiamoci il 2022!

ʟᴇᴛ´s ᴛᴀᴋᴇ ᴏᴠᴇʀ 2022!

𝘊𝘰𝘯𝘲𝘶𝘪𝘴𝘵𝘦𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘭 2022!

Mancano ancora molti mesi prima di poter ascoltare il nuovo disco e, sicuramente, anche il primo singolo che anticiperà il progetto. Se scegliesse di rilasciare un solo pezzo, probabilmente potremmo ascoltarlo nell’autunno 2022.

Sono passati tre anni dall’uscita del suo ultimo album di inediti, Accetto miracoli. Era il 22 novembre 2019.

Un anno prima, a dicembre 2018, Tiziano Ferro aveva annunciato, sempre attraverso Instagram, che il successivo album di inediti sarebbe stato pubblicato a novembre 2019. Lo stesso mese scelto per “Il mondo è nostro”.

Poi, i primi giorni di quell’anno, a gennaio, rivelò anche la data scelta per la pubblicazione, prevista il 22 novembre. A febbraio, in occasione del suo compleanno, il cantante svelò, come regalo ai fan, il titolo del disco, appunto, “Accetto miracoli”.

A partire da aprile fino a metà maggio, svelò tutte le tracce presenti nell’album, aumentando sempre più la curiosità del pubblico. Come ultima notizia, fu annunciato un duetto con Jovanotti all’interno del disco.

6 i singoli estratti dall’album, i primi due precedenti al rilascio dell’album: Buona (cattiva) sorte, Accetto miracoli, In mezzo a questo inverno, Amici per errore, Balla per me (con il featuring di Jovanotti) e Casa a Natale.

Successivamente, un anno dopo, Tiziano Ferro pubblicò un progetto di cover che intitolò “Accetto miracoli: l’esperienza degli altri”. Anche in questo caso, venne pubblicato a novembre 2020.

Perdere l’amore, primo pezzo “noto” nell’album, fu interpretato (insieme a Massimo Ranieri, al Festival di Sanremo 2020). Poi uscirono Rimmel e, infine. E ti vengo a cercare.