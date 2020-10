View this post on Instagram

“L’alcolismo ti guarda appassire in solitudine, mentre sorridi di fronte a tutti. Forse piangevo perché mi toglievo la vita ogni giorno. Forse era il dolore nel morire una, due, trecento volte. Potevo pensare quello che volevo, ma quello strazio, quel tormento non generavano niente, era solo disastro. Ed è stato quando l’ho capito che è nata la mia voglia di risalire, da lì o da una delle altre decine di volte simili a quella”. Una vita insieme.Senza filtri. Il mio articolo domani su @7corriere 𝐅𝐄𝐑𝐑𝐎. Il documentario, dal 6 novembre solo su Prime Video @primevideoit — “Alcoholism watches as you shrivel up in solitude, while you smile at everyone. Maybe I cried because I was killing myself every day. Maybe I felt the pain in dying one, two, three hundred times. I could imagine whatever I wanted, but that torture, that torment led nowhere, it was only disastrous. My desire to resurface was born from that understanding, from that moment or from the many similar ones”. A life together, with no filters. Always. 𝐅𝐄𝐑𝐑𝐎. The documentary, November 6th only on Prime Video (worldwide). 𝘈𝘳𝘵𝘪𝘤𝘭𝘦 𝘪𝘯 𝘦𝘯𝘨𝘭𝘪𝘴𝘩 ▶️𝘚𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦𝘴 tomorrow @primevideoit — “El alcoholismo ve cómo te marchitas en soledad mientras sonríes delante de todos. Quizá lloraba porque me quitaba la vida día tras día. Quizás era el dolor de morir una, dos, trescientas veces. Podía pensar lo que quisiera, pero ese suplicio, ese tormento no generaba nada, era solo un desastre. Y fue al entenderlo cuando nació mi deseo de remontar. De salir de allí o de una de las tantas veces parecidas a esa”. Toda la vida juntos, sin filtros. Como siempre. 𝐅𝐄𝐑𝐑𝐎. El documental, desde el 6 de noviembre solo en Prime Video (en todo el mundo) Artículo en español ▶️𝘚𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦𝘴 mañana @primevideoit #primevideo # ferro