Stasera in tv sul NOVE andrà in onda “Tiziano Ferro, Lo Stadio”, uno speciale che include la registrazione del concerto del cantautore di Latina avvenuto allo Stadio San Siro a Milano nel 2015. Erano il 4 e 5 luglio quando il cantante si esibiva con i più grandi e amati successi del suo repertorio e, per sottolineare la grandezza dell’evento, incise proprio un brano intitolato “Lo Stadio” e che ebbe anche un buon riscontro radiofonico.

Queste, ai tempi, furono le date negli Stadi:

Giugno

20 giugno 2015, Torino (Italia), Stadio Olimpico

23 giugno 2015, Firenze (Italia), Stadio Artemio Franchi

26 giugno 2015, Roma (Italia), Stadio Olimpico

27 giugno 2015, Roma (Italia), Stadio Olimpico

Luglio

1º luglio 2015, Bologna (Italia), Stadio dall’Ara

4 luglio 2015, Milano, Stadio Giuseppe Meazza di San Siro

5 luglio 2015, Milano, Stadio Giuseppe Meazza di San Siro

8 luglio 2015, Verona, Stadio Marcantonio Bentegodi

A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni che potrete cantare stasera, in prima serata, dalle 21,25 circa, sul Nove.

La scaletta di Tiziano Ferro in concerto allo Stadio San Siro a Milano nel 2015

La scaletta di Tiziano Ferro in concerto allo Stadio San Siro a Milano nel 2015

Ecco la scaletta e l’ordine delle canzoni del live di Tiziano Ferro allo Stadio San Siro a Milano,

Xdono

La differenza tra me e te

Sere nere

Troppo buono

Indietro

E fuori è buio

Imbranato

Il regalo più grande

Scivoli di nuovo

Il sole esiste per tutti

Senza scappare mai più

Stop! Dimentica

Xverso

L’olimpiade

Hai delle isole negli occhi

Ed ero contentissimo

L’amore è una cosa semplice

Ti scatterò una foto

Ti voglio bene

Le cose che non dici

E Raffaella è mia

Rosso relativo

L’ultima notte al mondo

Per dirti ciao!

Latina (strumentale)